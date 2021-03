Czekacie na Lord of the Rings: Gollum? W takim razie mamy dla Was dobre wieści, bowiem podczas pokazu Future Games Show, będziemy mieli okazje zobaczyć nowe materiały z rozgrywki.

Lord of the Rings: Gollum – nowe materiały zobaczymy już w ten czwartek

Lord of the Rings: Gollum – czyli przygodowa gra akcji, za którą odpowiada studio Daedalic Entertainment nie ma się ostatnio najlepiej. Od momentu pierwszej zapowiedzi, która miała jeszcze miejsce w 2019 roku, wszystko wskazywało na to, że produkcja trafi do nas w 2021 roku. Niestety, nie tak dawno informowaliśmy, że studio postanowiło przesunąć datę premiery i przygody Smeagola przyjdzie nam poznać dopiero w przyszłym roku. Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i już w ten czwartek tj. 25 marca 2021 roku podczas pokazu Future Games Show będziemy mieli okazję zobaczyć nowe materiały z rozgrywki, bowiem nie oszukujmy się – za dużo do tej pory nie widzieliśmy.

The Lord of the Rings: Gollum – główne założenia

Jak sama nazwa wskazuje, w grze wcielamy się w Golluma, który wyrusza w niebezpieczną podróż przez Śródziemie. Sami twórcy mówią, że rozgrywka będzie się opierać głównie na cichym przekradaniu się obok naszych wrogów. Warto na sam koniec wspomnieć, że nie zabraknie w grze dialogów pomiędzy postaciami niezależnymi a naszym bohaterem, a istotną rolę odgrywać będą dwie osobowości naszego bohatera. The Lord of the Rings: Gollum zmierza na konsole PlayStation, Xbox, Nintendo Switch oraz PC.

Czekacie? Jakie są Wasze ulubione gry, których rozgrywka ma miejsce w uniwersum wykreowanym przez J.R.R. Tolkiena? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GameSpot

Warto zobaczyć również: