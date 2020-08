Gracze, którym spodobały się pierwsze zapowiedzi The Lord of the Rings: Gollum z pewnością nie narzekają na nadmiar informacji i materiałów promujących tę grę. Być może coś zacznie się teraz zmieniać.

The Lord of the Rings: Gollum po raz pierwszy w ruchu

Zapowiedź The Lord of the Rings: Gollum miała miejsce w marcu zeszłego roku. Mimo to o grze cały czas jest cicho, na jakikolwiek wyróżnienie zasłużyła jedynie publikacja kilku screenów, które pozwoliły rzucić okiem na przygotowywany przez twórców świat. Podobną rolę, czyli przede wszystkim wprowadzanie w klimat zabawy, pełni zaprezentowany dziś materiał wideo. Nie jest szczególnie długi, nie zawiera fragmentów rozgrywki, ale bez wątpienia spełnia swoją rolę. Sprawia, że chce się zobaczyć coś więcej.

Data premiery The Lord of the Rings: Gollum pozostaje nieznana

Główna postać nie jest tutaj przypadkowa, tak jak sugeruje tytuł należy nastawiać się na pokierowanie Gollumem. Wedle zapowiedzi, The Lord of the Rings: Gollum będzie przygodową grą akcji, w której mocno zaakcentowane zostaną elementy skradankowe.

Twórcy cały czas utrzymują, że The Lord of the Rings: Gollum zadebiutuje w przyszłym roku. Na konkretną datę zapewne jeszcze trochę poczekamy. Tajemnicy nie stanowią za to platformy docelowe, gra powstaje z myślą o PC oraz konsolach nowej generacji, czyli Xbox Series X i PlayStation 5.

Źródło: IGN

