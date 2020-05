Od zapowiedzi The Lord of the Rings: Gollum minął ponad rok, a mimo tego wciąż trzeba mówić tu o tajemniczym projekcie. Wreszcie dowiedzieliśmy się jednak, jaką wizję świata mają twórcy.

Tak wygląda świat The Lord of the Rings: Gollum, pokazano pierwsze screeny

Pierwsze oficjalne informacje o The Lord of the Rings: Gollum pojawiły się w marcu zeszłego roku. Nie było ich jednak szczególnie wiele. Nieco później twórcy ujawnili, że gra będzie dostępna na PC oraz konsolach nowej generacji, czyli Xbox Series X i PlayStation 5. U części graczy od razu zwiększyło to apetyty, dało bowiem podstawy sądzić, że będzie to projekt zaawansowany, rozbudowany i nienagannie prezentujący się od strony wizualnej. Czy faktycznie?

Wciąż nie można odpowiedzieć na to pytanie z pełnym przekonaniem, ale po miesiącach milczenia twórcy wreszcie zdecydowali się cokolwiek ujawnić. I to nie byle co, bo pierwsze ujęcia prezentujące świat gry. Wprawdzie są to ujęcia statyczne, mniej widowiskowe niż zwiastun czy fragmenty rozgrywki, ale nie brakuje opinii, że to właśnie screeny pozwalają najdokładniej przyjrzeć się oprawie wizualnej.

Kiedy premiera The Lord of the Rings: Gollum? Jeszcze poczekamy

W kwestii daty premiery póki co nic się nie zmienia, aktualny pozostaje zapis mówiący o 2021 roku. Nie jest szczególnie dokładny, można zatem przyjąć, że poczekamy przynajmniej niecały rok, ale może i nawet półtorej. Wszystko przy założeniu, że plany nie ulegną zmianie i twórcy z Daedalic Entertainment nie dadzą sobie dodatkowego czasu na prace.

A pracują nad przygodową grą akcji. Jak sugeruje tytuł, opowiedziana zostanie tutaj historia Golluma. Wedle zapewnień gracze zobaczą ją z wcześniej niespotykanej perspektywy.

Źródło: gamestar

