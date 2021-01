Zainteresowały Was pierwsze zapowiedzi dotyczące The Lord of the Rings: Gollum? W takim wypadku najnowsze informacje związane z tym tytułem raczej nie zabrzmią szczególnie optymistycznie.

Premiera The Lord of the Rings: Gollum opóźniona

Od pierwszej zapowiedzi, która miała miejsce na początku 2019 roku, przez kolejne miesiące utrzymywano, że The Lord of the Rings: Gollum zadebiutuje w 2021 roku. Patrząc na kalendarz nie da się ukryć, że twórcy mieli jeszcze sporo czasu, ale już teraz zyskali pewność, że im go zabraknie. Wydano bowiem komunikat informujący, że premiera The Lord of the Rings: Gollum odbędzie się dopiero w 2022 roku. Nie zostało to sprecyzowane, a więc tak naprawdę czas oczekiwania na ten tytuł może wynieść niemal 2 lata i to przy założeniu, że zadebiutuje w końcówce 2022 roku, ale nie dojdzie do kolejnych opóźnień.

Lista platform docelowych obejmuje PC oraz konsole Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. To też nie do końca konkretny zapis, ponieważ pozwala dość dowolnie interpretować podejście do minionej oraz nowej generacji. Wydanie gry na Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 wydaje się pewne, im dłuższe oczekiwanie tym szansa na zabawę na starszych platformach będzie maleć.

We are forming a fellowship with @Daedalic to publish The Lord of the Rings™: Gollum™.



The game will be released in 2022 on Xbox and PlayStation consoles, Nintendo Switch and PC.



More news to come in the future. pic.twitter.com/gpdClPVaok — Nacon (@Nacon) January 26, 2021

Do prac nad The Lord of the Rings: Gollum wezwano posiłki

Interesujący jest też fakt, iż o zmianie terminu premiery poinformował Nacon, który do tej pory nie miał z tym projektem nic wspólnego. I to już jednak nieaktualne. Jak się bowiem okazuje, teraz nad The Lord of the Rings: Gollum wspólnie pracują Daedalic Entertainment i właśnie Nacon.

„Dwie firmy postanowiły połączyć siły, aby gra spełniła oczekiwania fanów Władcy Pierścieni, a także w pełni wykorzystała moc nowej generacji konsol. Świat będzie wiernie odwzorowany dzięki partnerstwu z Middle-earth Enterprises, firmą posiadającą prawa do adaptacji powieści J.R.R.”

Czekacie? Jeśli wcześniej nie słyszeliście o The Lord of the Rings: Gollum to przypomnijmy, że ma być to fabularna, przygodowa gra akcji. Jak zostało wyżej wspomniane, osadzona w dobrze znanym uniwersum. Jak sugeruje z kolei tytuł, głównym bohaterem będzie Gollum.

Źródło: Nacon

