Zauważyliście, że w ostatnim czasie znacząco przybywa gier w cyberpunkowych klimatach? Nie wszystkie zapowiadają się równie dobrze, ale wydaje się, że obok The Ascent nie wypada przechodzić obojętnie.

The Ascent to (nie)klasyczne RPG osadzone w mrocznym świecie

Okazją do nieco bliższego poznania The Ascent stał się pokaz gier w ramach Inside Xbox. Wystarczy rzut oka na opublikowane przez twórców materiały i już mamy pewność, że zostaniemy zabrani do cyberpunkowego świata. Zarys fabularny nie budzi wielkiego zdziwienia, to świat, w którym władzę ma jedna wielka korporacja - The Ascent Group. Gdy zaczyna upadać dochodzi do jeszcze większego chaosu, rozpoczyna się rywalizacja o przejmowanie wpływów i życie.

Dlaczego klasyczne RPG? Bo dla wielu skojarzeniem przy tego typu określeniu jest widok izometryczny, a właśnie z takowym będziemy mieli tutaj do czynienia. Walk jednak nie zabraknie, twórcy przedstawiają The Ascent jako grę RPG akcji, a niekiedy nawet strzelankę. Opublikowany zwiastun, poza wprowadzaniem w klimat, potwierdza, że bezpośrednie starcia odegrają tu istotną rolę. Poza zdobywaniem kolejnych broni przyda się też odpowiednie podejście do możliwości modyfikowania ciała za pomocą cybernetycznych wszczepów.

Pracami nad The Ascent zajmuje się stosunkowo młode, szwedzkie studio Neon Giant. Grę można będzie ukończyć w pojedynkę oraz w czteroosobowej kooperacji.

Data premiery The Ascent pozostaje owiana tajemnicą

Zainteresowani? Żeby pobawić się przy The Ascent nie trzeba będzie kupować Xbox Series X (będzie wsparcie dla Smart Delivery). Gra zadebiutuje bowiem także na Xbox One oraz PC z Windows 10. Kiedy? Dokładna data premiery gry nie została ujawniona, twórcy mówią jednak, że The Ascent zadebiutuje w tym roku.

