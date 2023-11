W październiku w Teksasie odbyła się akcja uliczna, która miała na celu przypomnienie kierowcom i pieszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa drogowego. Zastosowano w tym celu billboardy - ale inne niż zwykle.

Departament Transportu Teksasu ruszył z akcją edukacyjną dla kierowców i pieszych. Ciekawość wzbudza sposób przekazywania komunikatów. W Lubbock - mieście liczącym 300 tys. osób - w okolicach przejść dla pieszych pojawiły się "chodzące billboardy".

Uczestnicy wydarzenia mieli na sobie duże plakaty i z obu stron wypisane najważniejsze hasła. Miejsca, po których spacerowali, nie były przypadkowe. To obszary o największej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem pieszych. W Teksasie takich wypadków jest najwięcej w całym kraju.

Ludzkie billboardy - rady dla kierowców

Zatrzymaj się i ustąpi pierwszeństwa pieszemu na przejściu

Skręcając, ustąp pierwszeństwa pieszemu

Nie korzystaj z telefonu

Zachowaj ostrożność, mijając zatrzymane autobusy lub inne pojazdy, które mogą zasłaniać widoczność pieszym

Rady dla pieszych

Przechodź przez ulicę tylko na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Zanim przejdziesz, spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo

Przed przejściem nawiąż kontakt wzrokowy z kierowcą

Postępuj zgodnie z sygnałami drogowymi

Przechodząc, odłóż wszelkie urządzenia elektroniczne

Bądź widoczny: noś odblaski lub używaj latarki w nocy

Cyfrowe ubrania to już fakt?

O krok dalej idą twórcy nowych technologii. I tak na przykład Adobe zaprezentowało materiał, który może zmieniać kolory i wzory w czasie rzeczywistym. Wynalazek wciąż znajduje się na etapie koncepcji. Materiał nazwany Project Primrose zawiera odblaskowe moduły tworzące cyfrowy wyświetlacz, który można nosić na sobie.

Używając takiego rozwiązania, reklamodawcy mogliby rzeczywiście stworzyć "chodzący billboard", ponieważ obraz może zmieniać się na nim w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo drogowe - kampania reklamowa w Polsce

Warto też przypomnieć, jakie działania w kierunku zwiększania bezpieczeństwa na drogach przeprowadza się w naszym kraju. W ramach kampanii Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstał spot, który można obejrzeć w telewizji i internecie.

Spot pokazuje dwóch kierowców samochodów osobowych przed wypadkiem. Zatrzymuje się czas i między kierowcami odbywa się dialog. Ojciec, który wymusił pierwszeństwo, prosi drugiego kierowcę, żeby zwolnił. Ten mówi, że już jest za późno, bo on także złamał przepisy. Dalej widzimy dramatyczny moment wypadku.

- Kampania jest bardzo emocjonalna i na pewno dotrze do znacznej liczby kierowców. Wybrany kanał, czyli głównie telewizja, to gwarantuje. Jednak warto sobie zadać pytanie czy na pewno taka forma przekazu będzie skuteczna. W telewizji emocji dostajemy aż nadto. Filmy, seriale, sport... czy wiadomości. Jest tego przesyt, więc w pewnym momencie odbiorca może uznać, że jest to po prostu zajawka kolejnego filmu sensacyjnego i szybko zapomnieć o samej treści - komentuje Katarzyna Kociubińska, New Business Manager w ZnajdźReklamę.pl.

źródło: materiały prasowe