Jesień to dziwna pora – gdy wychodzimy z domu rano, jest jeszcze ciemno, a gdy wracamy, jest już ciemno. Zwiększa to ryzyko wypadków na drogach. Firma eXc oferuje gadżet, który może zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych – i nie tylko.

Z policyjnych statystyk wynika, że w ciemności w świetle świateł mijania kierowca jest w stanie dostrzec pieszego z odległości zaledwie 20-30 metrów. Jadąc z prędkością 90 km/h, auto pokonuje 25 metrów drogi w ciągu 1 sekundy – oznacza to, że nie ma szans na jakąkolwiek reakcję. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli ok. 5-10 razy szybciej. Zdzięki latarkom eXc Nano pieszy jest widoczny z odległości ok. 200 metrów.

eXc Nano to niewielka lampka LED z wbudowaną baterią 300 mAh, ładowaną przez port USB-C. Do pełnego jej naładowania potrzeba 45 minut. Urządzenie jest w stanie świecić do 3 godzin.

Lampka posiada trzy tryby jasności – w tym stroboskopowy – i jest odporna na zachlapania (klasa IPX4). Wygodne zapięcie umożliwia zawieszenie gadżetu na torbie czy rowerze.

#dajsięzobaczyć i latarki za 10 złotych

Firma eXc informuje również o akcji #dajsięzobaczyć, w ramach której przekaże do wybranych szkół podstawowych 1000 latarek eXc NANO. Dzieci będą mogły nosić urządzenia na plecakach lub kurtkach, co zwiększy ich widoczność na ciemnych drogach i poboczach. Szkoły mogą zgłaszać producentowi chęć udziału w akcji.

Akcja #dajsięzobaczyć rozpocznie się 1 listopada i potrwa do 14 listopada. Tylko w tym czasie będzie można nabyć latarkę eXc NANO w specjalnej cenie – 9,99 zł (regularna cena produktu to 24,99 zł). Akcja jest skierowana nie tylko do najmłodszych, ale też do wszystkich uczestników ruchu drogowego, np. rowerzystów czy biegaczy.

Lampki eXc NANO można nabyć w promocyjnej cenie 9,99 zł u Partnerów oraz na stacjach Shell.

źródło: materiały prasowe