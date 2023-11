Polscy funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby powiązane z Ogladaj.to. Śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi od 2020 r.

Ogladaj.to funkcjonował w sieci przez około trzy lata. Strona umożliwiała streaming filmów i seriali z zagranicznych (m.in. rosyjskich i ukraińskich) serwerów. Aktualnie portal nie jest już dostępny.

Założyciel Ogladaj.to zatrzymany przez Policję

Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia Sygnał, które działa na rzecz walki z piractwem, śledztwo w sprawie Ogladaj.to wszczęto w połowie 2020 r. Natomiast na początku października 2023 r. doszło do zatrzymania trzech osób powiązanych ze stroną. Zatrzymani to założyciel serwisu, informatyk i pośrednik w sprzedaży kodów do płatnego wydania strony.

Straty, na jakie portal miał narazić dystrybutorów i nadawców programów, szacuje się na ponad 15 mln złotych.

Policja przeszukała mieszkania podejrzanych. W czasie akcji zabezpieczono pieniądze w paru walutach i różne wartościowe przedmioty, jak na przykład luksusowe samochody i złote monety. Policja ocenia wartość zabezpieczonych przedmiotów na około milion złotych.

Walka z piractwem w internecie

Nie jest to pierwszy tego typu sukces polskich funkcjonariuszy w tym roku. Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia Sygnał, na początku 2023 r. zamknięto chociażby serwis zalukaj.vip. Natomiast jesienią łupem śledczych padło kilkanaście stron z nielegalnie publikowanymi filmami, grami i ebookami, w tym Vorek.pl, vTorrent.pl i Warezik.eu.

źródło: sygnal.org.pl (także powyższy screen)