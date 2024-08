Magiczny tekst od Canva to nowa funkcja, która umożliwia szybkie generowanie treści dzięki sztucznej inteligencji. To narzędzie dla każdego, kto chce tworzyć teksty efektywnie i bez blokad twórczych.

Platforma Canva, darmowe narzędzie do edycji grafiki, wprowadziła nową funkcję. Magiczny tekst, generator oparty na sztucznej inteligencji, pozwala użytkownikom szybko generować różnorodne teksty, od biogramów po strategie marketingowe, niezależnie od budżetu i umiejętności.

Narzędzie dla każdego

Magiczny tekst jest skierowany do szerokiego grona użytkowników – od marketingowców, przez właścicieli małych firm, po osoby prywatne. Dzięki niemu można szybko stworzyć treści na blogi, opisy produktów czy posty w mediach społecznościowych, co jest szczególnie przydatne dla tych, którzy zmagają się z blokadą twórczą lub mają ograniczony czas.

Funkcje oparte na AI

Magiczny tekst oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które znacznie ułatwiają proces pisania. Narzędzie potrafi generować zarówno krótkie, jak i długie formy tekstowe, wspomaga kontynuowanie rozpoczętego pisania, a także umożliwia tworzenie konspektów i list. Dzięki temu użytkownicy mogą w pełni skupić się na rozwijaniu swoich pomysłów, a AI zajmuje się resztą.

Dostępność i bezpieczeństwo

Magiczny tekst jest dostępny w ramach platformy Canva dla użytkowników z różnymi typami kont, w tym dla organizacji non-profit. Oferuje wsparcie w 20 językach (jest język polski), co czyni go narzędziem globalnym. Canva zapewnia, że wszystkie działania związane z generowaniem treści odbywają się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, a użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych przy korzystaniu z tej funkcji.

Funkcja Magicznego tekstu może być używana zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych, jednak Canva przypomina, że prawa autorskie do wygenerowanych treści mogą nie być wyłączne. Dodatkowo, platforma nie odpowiada za treści, które mogą naruszać istniejące prawa autorskie, co jest szczególnie ważne przy komercyjnym wykorzystywaniu narzędzia.

źródło: Canva