Canva nabyła Leonardo.ai, startup zajmujący się generowaniem treści i badaniami nad sztuczną inteligencją. Celem jest poszerzenie możliwości technologicznych Canvy. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione, ale Cameron Adams, współzałożyciel i dyrektor ds. produktów w Canvie, poinformował, że to połączenie gotówki i akcji. Wszystkich 120 pracowników Leonardo.ai dołączy do Canvy, w tym kadra kierownicza.

Kontynuacja niezależności

Adams wyjaśnił, że Leonardo.ai będzie działać niezależnie, koncentrując się na innowacjach, badaniach i rozwoju, wspieranych zasobami Canvy. Firma będzie nadal oferować swoje dotychczasowe narzędzia i rozwiązania. Planowane są inwestycje w rozwój API oraz badania nad modelami podstawowymi.

Rozwój technologiczny

Założona w 2022 roku w Sydney firma Leonardo.ai początkowo skupiała się na tworzeniu zasobów do gier wideo. Z czasem rozszerzyła swoją działalność na inne branże, takie jak moda, reklama i architektura, oferując narzędzia do współpracy i prywatną chmurę do modeli AI. Charakterystyczną cechą Leonardo.ai jest funkcja Live Canvas, która pozwala użytkownikom wprowadzać tekst i szkicować, co generuje fotorealistyczny obraz w czasie rzeczywistym.

Inwestycje Canvy w AI

Canva, wspierająca twórców w adopcji AI, zobowiązała się przeznaczyć 200 milionów dolarów na wynagradzanie twórców, którzy wyrażą zgodę na użycie ich treści do szkolenia modeli AI. Leonardo.ai, mająca ponad 19 milionów zarejestrowanych użytkowników, pomoże rozwijać Magic Studio Canvy, integrując swoje technologie z istniejącymi narzędziami i wprowadzając nowe możliwości generatywnej AI.

Canva to popularna platforma do projektowania graficznego online, która umożliwia tworzenie różnorodnych materiałów wizualnych, takich jak prezentacje, plakaty, posty w mediach społecznościowych, ulotki i wiele innych. Założona w 2012 roku, Canva oferuje łatwe w użyciu narzędzia i szeroki wybór szablonów, które pozwalają zarówno amatorom, jak i profesjonalistom na tworzenie estetycznych i atrakcyjnych projektów graficznych bez potrzeby posiadania zaawansowanych umiejętności w zakresie designu. Od grudnia 2022 roku Canva intensywnie inwestuje w narzędzia AI. Platforma jest dostępna w wersji przeglądarkowej oraz jako aplikacja mobilna, co umożliwia tworzenie i edytowanie projektów z dowolnego miejsca.

źródło: Tech Crunch