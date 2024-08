Masz dobry router, a kiepski zasięg WiFi? Oto, co robisz źle

Kupno dobrego routera to dopiero początek. Ważne jest, gdzie i jak go ustawisz, aby zapewnić optymalny zasięg Wi-Fi. Oto pięć kluczowych porad, które pomogą Ci uzyskać najlepszą jakość sygnału.

Kupno dobrego routera to tylko połowa sukcesu. Równie ważne jest, gdzie i jak go umieścimy. Oto kilka porad, jak ustawić router, aby osiągnąć najlepszy zasięg i prędkość połączenia.

Lokalizacja routera

Najczęstszym błędem jest umieszczanie routera blisko zewnętrznej ściany, gdzie dostawca zamontował modem. To może znacząco ograniczyć zasięg sieci. Lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie routera do centralnego punktu mieszkania, co poprawi pokrycie sygnałem całego domu.

Wysokość umieszczenia routera

Router umieszczony nisko, np. na podłodze, to często spotykany błąd. Optymalnym rozwiązaniem jest montaż routera na ścianie, co pozwala na lepsze rozprzestrzenianie się sygnału. W korporacjach punkty dostępowe montuje się często blisko sufitu, co eliminuje przeszkody w postaci mebli.

Unikaj zakłóceń

Router nie powinien stać blisko urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne, takich jak mikrofalówki czy duże telewizory. Urządzenia te mogą zakłócać sygnał Wi-Fi, obniżając jakość połączenia. Ważne jest też, aby unikać umieszczania routera w zamkniętych, metalowych szafkach, które skutecznie blokują sygnał.

Ochrona przed przegrzewaniem

Przegrzewanie może wpłynąć na stabilność pracy routera. Należy unikać umieszczania go w nasłonecznionych miejscach, takich jak parapety okien, szczególnie gdy router ma ciemną obudowę, która przyciąga ciepło. Idealnym miejscem będzie dobrze wentylowane pomieszczenie.

Ustawienie anten

Ustawienie anten routera ma kluczowe znaczenie dla jakości połączenia. Anteny powinny być ustawione pionowo, co zapewnia najlepsze pokrycie sygnałem w ramach tej samej kondygnacji. W przypadku większych mieszkań lub domów wielokondygnacyjnych, warto jedną z anten ustawić poziomo, aby poprawić zasięg na innych piętrach.

Jeśli mimo zastosowania tych wskazówek zasięg Wi-Fi jest niewystarczający, warto rozważyć rozbudowę sieci o dodatkowe punkty dostępowe lub przejście na system Mesh. Dzięki temu można uzyskać równomierne pokrycie sygnałem w całym domu.