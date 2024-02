Opera GX wprowadza nowe rozszerzenie o nazwie HeartBlocker. Jest ono specjalnie zaprojektowane, aby użytkownicy mogli korzystać z Internetu bez konieczności obcowania z tekstami i grafikami o tematyce miłosnej, które często są obecne w okresie Walentynek.

Jedną z kluczowych funkcji HeartBlocker jest zastępowanie tekstu. Ta funkcja skanuje treści internetowe w poszukiwaniu słów i fraz związanych z miłością, a następnie zastępuje je bardziej neutralnymi wyrażeniami. Na przykład, słowo "Walentynki" zostanie zastąpione przez "nazwane święto", "pocałunek" stanie się "fizycznym gestem", a "para" będzie określana jako "parowanie".

Inną ważną funkcją jest usuwanie obrazów. Ta funkcja działa na podobnej zasadzie co zastępowanie tekstu, z tym że skupia się na obrazach o zbyt różowej kolorystyce, które najprawdopodobniej są reklamami związanymi z Walentynkami. Opcja ta przekształca dowolny różowy element na stronie internetowej, zmieniając jego kolor na inny lub znacznie go przyciemniając.

Dwa tryby działania

Rozszerzenie HeartBlocker oferuje dwa główne tryby działania. Pierwszy, zwany "Normalnym", jest przeznaczony dla osób, które są jedynie irytowane przez Walentynki. W tym trybie tekst i obrazy są zastępowane neutralnymi treściami.

Drugi tryb, zwany "Emo", jest przeznaczony dla osób, które są naprawdę załamane. W tym trybie wrażliwe słowa i frazy są zastępowane dosłownie dobitnymi alternatywami. Na przykład, "Walentynki" stają się "najmroczniejszym dniem". Warto również zauważyć, że różowe kolory serduszek są również modyfikowane - stają się czarne.

Aby skorzystać z HeartBlocker, wystarczy odwiedzić specjalną stronę i dodać rozszerzenie do przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że dostępność jest limitowana czasowo. Akcja antywalentynkowa rozpocznie się 13 lutego o godzinie 18:00 i potrwa do 15 lutego do godziny 19:00. Rozszerzenie będzie dostępne tylko w pięciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim.

