Opera szuka kandydatów. 10 tys. dolarów za przeglądanie Internetu

Budzisz się rano na samotnej islandzkiej wyspie, gdzie nie sięga miejski zgiełk. Przystępujesz do pracy. Perspektywa wzbogacenia się o 10 tys. dolarów za tydzień brzmi kusząco. A wystarczy "jedynie" korzystać z przeglądarki Opera.

Brzmi jak kolejne oszustwo? Tych ostatnio nie brakuje, ale wcale tak nie jest. To oficjalna oferta pracy. Twórcy przeglądarki Opera szukają kandydata, który zostanie Tabfulness Guru. Zadanie jest proste: wystarczy surfować po Internecie z samotnej wyspy u wybrzeży Islandii.

Zadanie nie jest wcale takie proste

I za taką przyjemność można zainkasować 10 tys. dolarów za tydzień pracy. Co więcej, możliwe jest zabranie osoby towarzyszącej. Opera zapewnia przelot do Reykjavíku, transport na wyspę dla dwóch osób, wyżywienie, utrzymanie na miejscu i zapewnienie niezbędnych narzędzi do pracy.

W tym wszystkim jest głębia. Hygge, czyli praktykowany przez skandynawów styl życia, premiuje wygodę oraz błogostan nie tylko z samym sobą, ale i otoczeniem. Opera przekłada powyższą filozofię na interakcje z kartami przeglądarki i tu do akcji wkracza właśnie Tabfulness Guru, który będzie żywą inspiracją dla firmy.

Spędził na wyspie 7 lat

Valgardur Hlöðversson, obecny Guru Tabfulness Opery, spędził siedem lat na małej wyspie o powierzchni 0,32 km² należącej do archipelagu Vestmannaeyjar na południu Islandii. Ten czas poświęcał między innymi na codzienną medytację, badając przy tym sposób przełożenia hygge na przeglądanie Internetu.

To właśnie dzięki niemu zrodził się pomysł Tabs Island, czyli innowacyjnego sposobu grupowania kart w przeglądarce Opera, którego atutem jest intuicyjność.

"Przez długi czas zastanawiałem się nad najważniejszymi egzystencjalnymi kwestiami: dlaczego się rodzimy? Gdzie trafiamy gdy umieramy? Jak ogarnąć możliwie najwięcej kart w przeglądarce? Dzięki Operze osiągnąłem harmonię zarówno w świecie cyfrowym, jak i metafizycznym, ale teraz potrzebuję małej zmiany i kogoś, kto przejmie na tydzień rolę Guru Tabfulness" – mówi Valgardur Hlöðversson.

Czas start - ruszyły zgłoszenia

Opera szuka zastępcy na czas nieobecności Hlöðverssona. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lutego 2024 r. Wymagana biegła znajomość języka angielskiego.

Źródło: Opera