W sieci pojawił się przeciek, który sugeruje, że Microsoft planuje wprowadzić narzędzie podobne do Nvidia DLSS czy AMD FSR. Podobne doniesienia dotyczą Sony i PS5 Pro.

Technologie skalowania obrazu cieszą się dużą popularnością i są konwekwentnie rozwijane. Niech świadczy o tym fakt, że do głównych graczy w tej kategorii (Nvidia DLSS i AMD FSR oraz technologia Intel XeSS) chcą dołączyć kolejni giganci branży. W tym sam Microsoft, który najwyraźniej chce wzbogacić system Windows 11 o bardzo przydatną funkcję.

Windows 11 rzekomo z własnym DLSS

Microsoft planuje wprowadzić do systemu Windows 11 funkcję AI “Super rozdzielczość” wzorowaną na DLSS. Funkcja ta będzie prawdopodobnie wykorzystywać moc obliczeniową NPU zamiast GPU. Najwyraźniej skorzystanie z tej opcji stanie się w pełni możliwe dopiero wtedy, gdy pojawi się aktualizacja systemu Windows 11 24H2.

W praktyce mamy otrzymać opcję, po włączeniu której AI zwiększy liczbę wyświetlanych klatek na sekundę oraz rozdzielczość. To jest teoretycznie szansa dla posiadaczy słabszego sprzętu. Nie jest do końca jasne, czy komputery pozbawione NPU będą w stanie krzystać z tego rozwiązania.

Sony też ma (podobno) asa w rękawie

Co ciekawe, Sony również może dążyć do opracowania własnego odpowiednika DLSS. Wskazuje na to jeden z przecieków na temat konsoli PS5 Pro. Nieoficjalna specyfikacja PS5 Pro została ujawniona w grudniu 2023 r. Sony ma podobno szykować technologię podobną do DLSS w PS5 Pro, która ma bazować "na własnym uczeniu maszynowym do ulepszania obrazów, by zapewnić lepszą jakość obrazu w naprawdę dużych rozdzielczościach przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę”.

