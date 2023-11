Koniec HBO Max jest już naprawdę blisko. Grupa Warner Bros. Discovery oficjalnie zapowiedziała, że w 2024 r. na polskim rynku zadebiutuje nowy serwis streamingowy. Z nazwy zniknie pierwszy człon, ale na tym zmiany wcale się nie kończą.

Max – bo po prostu tak właśnie będzie się nazywać nowy serwis streamingowy – wystartuje w Polsce w 2024 r. To taki sam ruch, na jaki zdecydowano się w Stanach Zjednoczonych już w maju 2023 r. Podobnie jak w tamtym przypadku nowa platforma połączy w sobie oferty HBO Max i Discovery Plus, dodając jeszcze co nieco nowego.

Max, czyli HBO, Discovery i TVN w jednym miejscu

W Polsce serwis Max zaoferuje nie tylko filmy i seriale z katalogów HBO i Warner Bros. oraz programy popularnonaukowe i reality z oferty Discovery, ale też treści grupy TVN – zarówno te, które miały już swoje premiery, jak i zupełnie nowe. Przy czym na razie nic nie wskazuje na to, by sam Player (który obecnie jest domem dla tych ostatnich) miał zniknąć w najbliższej przyszłości.

Max ma być w stanie walczyć z usługą Netflix. Podobnie jak ona, duży nacisk stawia się tu na mocny katalog, który w dodatku ma być regularnie aktualizowany. Oficjalnie ujawniono, że w ciągu ostatnich trzech lat na lokalne produkcje fabularne wydano pól miliarda złotych, a w kolejnych latach możliwe jest wydawanie nawet większych pieniędzy na ten cel.

Coś dla kibiców i… patriotów

Właściciele platformy Max chcą też zachęcić jak największe grono twórców do produkowania treści dla tego serwisu. Jedną z motywacji ma być możliwość dotarcia do bardzo szerokiej publiczności. Za przykład podano serial Szadź, który już w grudniu 2023 r. zasili katalog serwisu Max w Stanach Zjednoczonych.

Plany zakładają również, że Max będzie platformą wszechstronną. Coś dla siebie znaleźć mają tu miłośnicy filmów i seriali, programów reality i dokumentów, ale też kibice. Mianowicie z przedstawionych materiałów można mianowicie wywnioskować, że częścią oferty będą treści Eurosportu.

No to kiedy premiera Max w Polsce?

I to właśnie za sprawą Eurosportu, a właściwie najważniejszej imprezy, którą ma relacjonować, poznajemy przynajmniej przybliżoną odpowiedź na pytanie o to, kiedy Max zadebiutuje w Polsce. Jako że Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczynają się w lipcu, to sam serwis najpewniej będzie miał swoją premierę w pierwszej połowie 2024 roku.

Źródło: Wirtualnemedia, inf. własna