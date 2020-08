Najbliższe 120 godzin to doskonały czas na zakupy sprzętu do domu. Skąd takie stwierdzenie? Ano stąd, że przyjrzeliśmy się megapromocji, jaka właśnie dziś wystartowała w sklepie RTV Euro AGD.

120 godzin mega rabatów w RTV Euro AGD

Od wtorku, 4 sierpnia, do soboty, 8 sierpnia 2020 roku w sklepie RTV Euro AGD trwa promocja zatytułowana 120 godzin mega rabatów. Już samo hasło mówi właściwie wszystko – no, może poza tym, co konkretnie możemy kupić w obniżonych cenach. Sprawdziliśmy i okazuje się, że jest tego całkiem sporo: od lodówek, piekarników i pralek, przez ekspresy do kawy i odkurzacze, po sprzęt, który nas interesuje najbardziej, a więc telewizory, smartfony, smartwatche, aparaty, laptopy, drukarki, czytniki e-booków i głośniki.

65-calowy telewizor 4K HDR tańszy o 200 złotych

Wśród przecenionych produktów znalazł się na przykład 65-calowy telewizor 4K HDR – Samsung UE65TU7102K z linii Crystal UHD. Mówiąc po ludzku: to sprzęt oferujący obraz pełen detali i żywych kolorów, dostęp do aplikacji Smart TV, takich jak Netflix czy YouTube, a nawet specjalny tryb dla graczy. W promocji kosztuje 2799 złotych (a nie 2999 zł).

Gamingowy monitor z odświeżaniem 144 Hz tańszy o 120 złotych

Pozostajemy w temacie ekranów, ale zmniejszamy format. Jeśli grasz, to może cię zainteresować także monitor AOC G2790PX z 27-calowym panelem TN o rozdzielczości Full HD i czasie reakcji na poziomie 1 ms, jak również (a może: przede wszystkim) z odświeżaniem 144 Hz i obsługą FreeSync. Do 8 sierpnia może być twój już za 1099 złotych (a nie 1219 zł).

Laptop gamingowy z Ryzenem i RTX-em 2060 tańszy o 1200 złotych

ASUS TUF Gaming FX505DV-AL136T to kolejna propozycja dla gracza – tym razem jednak tego, który nie chce być ograniczony do swojego biurka. Co ma na pokładzie? Ano przede wszystkim 4-rdzeniowego Ryzena 7, 16 GB RAM-u, RTX-a 2060 i SSD o pojemności 1 TB. Z kolei jego 15-calowy ekran wyświetla obraz Full HD z płynnością 120 Hz. Cena? Z kodem MGRAB040820 – tylko 4499 złotych (a nie 5699 zł).

Kombajn do domu tańszy o 110 złotych

Drukuje, skanuje i kopiuje, a wszystko to robi szybko i w dobrej jakości. Mowa o urządzeniu wielofunkcyjnym HP OfficeJet 8013, które także jest obecnie przecenione. To dobry sprzęt dla ucznia lub studenta, ale nie tylko – ma wszystko, czego potrzeba, by sprawdzić się w domowych zastosowaniach, a kosztuje teraz tylko 449 złotych (a nie 559 zł).

Smartfon Realme 6 tańszy o 100 złotych

6,5-calowy wyświetlacz IPS, 8-rdzeniowy procesor MT6785 Helio i 4 GB pamięci RAM to podzespoły, jakie ma na pokładzie Realme 6. Ten niedrogi smartfon ma jednak do zaoferowania dużo więcej niż tylko niezłą wydajność – to długi czas pracy (dzięki akumulatorowi 4300 mAh) i świetne możliwości foto (za sprawą poczwórnego aparatu głównego). Czytnik linii papilarnych i moduł NFC stanowią dopełnienie całości. Wpisz kod MGRAB040820, a cena spadnie do 899 złotych (z 999 zł). Mało tego – w prezencie dostaniesz jeszcze opaskę Maxcom FW20.

Oczywiście to wszystko, to zaledwie niewielki wycinek promocyjnej oferty w RTV Euro AGD.

Kup więcej – zaoszczędź więcej

Wiesz już, co możesz kupić, ale musisz wiedzieć coś jeszcze. Otóż… Z tymi zakupami, to warto się pospieszyć. Dlatego, że do 6 sierpnia obowiązują wielorabaty. Jak to działa? Tak, że każdy dodając kilka produktów objętych promocją, na ten najtańszy otrzymamy dodatkowy rabat:

-22% na drugi produkt,

-44% na trzeci produkt,

-77% na czwarty produkt, albo nawet

-99% na piąty produkt.

Na koniec mamy jeszcze jedną ważną wiadomość – warto też zaglądać do zakładki Hity Dnia, bo codziennie znajdziesz tam wyjątkowo potężne przeceny.

Źródło: RTV Euro AGD, informacja własna