Memory to film, przy którym pojawia się mnóstwo znanych i cenionych nazwisk. Trudno w ciemno obstawiać wielki sukces, ale nadzieje przy takiej dawce talentu bez wątpienia rosną.

Liam Neeson jako płatny zabójca z honorowym kodeksem

Niezwykle skuteczny płatny zabójca w pewnym momencie otrzymuje zadanie naruszające jego kodeks. Odstąpienia od likwidacji wyznaczonego celu okaże się początkiem problemów - koniecznością starcia ze zleceniodawcą, a jednocześnie ucieczką przed agentami FBI. I w sumie taki twardziel pewnie szybko uporałby się ze wszystkim, ale jednocześnie zaczyna borykać się słabościami własnego umysłu, słabnąca pamięć, delikatnie to ujmując, nie będzie pomocna.

Scenariusz, chociaż nieszczególnie imponujący oryginalnością w swoim zarysie, chyba całkiem dobrze pasuje do gatunku, o jakim mowa. Główną rolę w omawianym thrillerze akcji odegra Liam Neeson, ale poza nim na ekranie pojawią się też inni doskonale znani aktorzy tacy jak Guy Pearce i Monica Bellucci. Nadal mało wspomnianego we wstępie talentu? No to dodajmy, że scenariusz filmu przygotował Dario Scardapane (współtworzył scenariusz do serialu The Punisher), a jego reżyserią zajął się Martin Campbell. Tak, ten sam, który ma w CV reżyserię Casino Royale, ale też GoldenEye czy Maska Zorro.

Memory zwiastun

Kiedy premiera filmu Memory?

Memory można będzie zobaczyć wyłącznie w kinach. Chociaż do tej pory nie był to szczególnie mocno promowany film, do premiery nie jest daleko. Zaplanowano ją na 29 kwietnia. Chociaż wypada odnotować, że jest to data światowej premiery, polskiej jeszcze nie potwierdzono.

Źródło: Open Road Films