Jak obiecywano, tak zrobiono. Światło dzienne ujrzał finałowy zwiastun filmu Morbius z Jaredem Leto w roli głównej.

Morbius nadal wygląda kusząco, przynajmniej na zwiastunie

Nie brakuje widzów, którzy ostrzą sobie na Morbius... kły. Pasuje to jak mało kiedy, w końcu głównym bohaterem przygotowywanej opowieści będzie przecież Michael Morbius zapewne znany sympatykom komiksów Marvela.

Cierpiący na rzadką chorobę krwi i zdeterminowany ocalić nie tylko siebie, ale też innych dzielących jego los, doktor zdecyduje się na desperacki krok. I chociaż w pierwszej chwili wyda się on sukcesem, poza pozbyciem się choroby zabieg przyniesie też coś jeszcze. Jak bohater zniesie przemianę w wampira? Wygra dobro czy zło? Nowy zwiastun ostatecznych odpowiedzi nie przynosi, ale to przecież nie zarzut, bo cel tego materiału jest zupełnie inny.

Morbius kiedy premiera?

Gdyby zrealizowano pierwotne plany, to Morbius już od pewnego czasu byłby wyświetlany w kinach. W pewnym momencie Sony Pictures zdecydowało się jednak zmienić plany. Być może także z uwagi na inne swoje produkcje, w związku z czym ostatecznie Morbius zadebiutuje dopiero 1 kwietnia.

O tyle dobrze, że tym razem nie zanosi się już na opóźnienia. Opublikowanie finałowego zwiastuna to również dobry omen dla czekających na premierę. Wybierzecie się do kina? Dla niektórych Morbius to jedna z ważniejszych tegorocznych premier filmowych.

Źródło: Sony Pictures