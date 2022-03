Kot w butach: Ostatnie życzenie to druga część serii stanowiącej spin-off filmów ze Shrekiem. Co tym razem czeka futrzatego bohatera i jego kumpli?

Kot w butach z najważniejszą misją w swoim życiu swoich życiach

Kot w butach z 2011 roku nie okazał się może najwyżej ocenianym filmem animowanym w historii (choć plasuje się dość wysoko), ale kilka nominacji i nagród w tej kategorii na swoim koncie jednak ma. Co najważniejsze z biznesowego punktu widzenia, przyniósł też niemałe pieniądze (ponad 550 milionów dolarów przychodu). Mimo tego, DreamWorks Animation nie śpieszyło się z kontynuacją. Co nie znaczy, że jej nie będzie. W końcu podano konkrety.

Kot w butach: Ostatnie życzenie (oryginalny tytuł to Puss In Boots: The Last Wish), czyli druga część serii stanowiącej spin-off filmów ze Shrekiem, ma pojawić się na wielkim ekranie jeszcze w tym roku. Zaprezentowano nie tylko oficjalny plakat, ale w końcu także zwiastun, który wprowadza stęsknionych widzów w nową przygodę.

Mając 9 żyć można prowadzić zawadiacki tryb życia, prawda? Problem pojawia się jednak w momencie, gdy do wykorzystania zostanie tylko jedno. Co począć? Wyruszyć w kolejną podróż, tym razem po tytułowe, mityczne ostatnie życzenie. Chyba domyślacie się, co nim będzie. No i oczywiście poza wszystkim co nowe ponownie pojawią się one, najsłodsze oczy, jakie widziała branża kinowa. Głosu właścicielowi znów użyczy Antonio Banderas (poza nim w obsadzie znaleźli się także Salma Hayek, Harvey Guillén, Florence Pugh i Wagner Moura). Za reżyserię odpowiada tu natomiast Joel Crawford.

Kot w butach: Ostatnie życzenie zwiastun

Kiedy premiera Puss In Boots: The Last Wish?

Trudno teraz wyrokować, czy Kot w butach: Ostatnie życzenie powtórzy sukces, jaki udało się osiągnąć pierwszej części i jaki wpływ będzie miało na to aż 11 lat dzielących obydwie premiery. Potencjał nadal wydaje się spory.

O tym, czy i jak został wykorzystany przekonamy się za kilka miesięcy. Kot w butach: Ostatnie życzenie ma zadebiutować 23 września. Tylko w kinach.

Źródło: DreamWorks Animation, Universal Pictures