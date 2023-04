Messenger znów się zmienia. Tym razem chodzi o połączenia wideo, podczas których można będzie uciąć sobie ze znajomym coś więcej niż pogawędkę.

Messenger wprowadza gry w rozmowach wideo

Meta ma wiele pomysłów na rozwój swoich aplikacji. Nie wszystkie spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem, także przez użytkowników Messengera. Mimo tego nieustannie pozostaje on jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Teraz rozrasta się o nowość związaną z rozmowami wideo. W ich trakcie można będzie... zagrać w grę.

Na początek przygotowano do wyboru 14 darmowych gier. To między innymi Words With Friends od firmy Zynga, Mini Golf FRVR czy Exploding Kittens. Wszystkie pozycje są proste w swoich założeniach, rozgrywka ma bowiem tylko uprzyjemniać rozmowę, a nie stanowić główny sens połączenia.

Lista dostępnych gier ma być systematycznie poszerzana. Jeszcze w tym roku powinny pojawić się kolejne. Każda gra obsługuje inną maksymalną liczbę graczy, ale w większość mogą grać tylko dwie osoby.

"Wiemy, że gry to ważny i przyjemny sposób na łączenie się ludzi, na których nam zależy, a także metoda na nawiązywanie nowych znajomości. Będziemy pracować nad udostępnieniem większej liczby bezpłatnych gier na naszej platformie."

Jak grać na Messengerze?

Messenger będzie obsługiwać gry w rozmowach wideo w aplikacjach na iOS i Androida, a także bezpośrednio przez Internet (przeglądarkę). Po otrzymaniu aktualizacji nikt nie powinien mieć problemów z wypróbowaniem tej nowości.

Aby uzyskać dostęp do gier wystarczy rozpocząć rozmowę wideo w Messengerze. Następnie dotknąć przycisku trybu grupowego i ikony Graj. Z dostępnej biblioteki można wtedy wybrać konkretną grę i rozpocząć rozgrywkę.

Źródło: meta