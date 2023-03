Mark Zuckerberg potwierdził, że Meta rozpoczęła testowanie nowej opcji dla użytkowników dwóch popularnych portali społecznościowych - płatnej weryfikacji - na szerszą skalę. Na jaki wydatek muszą nastawiać się zainteresowani?

Facebook uruchomił płatną subskrypcję. Instagram też ma taką opcję

Już od pewnego czasu użytkownicy portali społecznościowych mogą oswajać się z myślą, że za niektóre rozwiązania przygotowywane przez twórców trzeba będzie płacić. Wiele mówiło się o wprowadzonym kilka miesięcy temu abonamencie Twitter Blue, a krótko po tym stało się jasne, że również Meta pracuje nad bardzo podobnym rozwiązaniem. Teraz zaczyna je wdrażać.

Płatną subskrypcję przygotowano dla dwóch wiodących portali tej korporacji, Facebooka i Instagrama. Póki co mogą skorzystać z tego wyłącznie wybrani użytkownicy, testy są przeprowadzane w niektórych państwach. Na początek uruchomiono je w Australii i Nowej Zelandii, teraz ogłoszono ich rozszerzenie na Stany Zjednoczone.

Docelowo omawiane rozwiązanie ma być dostępne globalnie. Znaczek Meta Verified i wynikające z niego korzyści wyceniono na 11,99 dolarów w przypadku zakupu przez przeglądarkę internetową na komputerze oraz na 14,99 dolarów dla osób preferujących skorzystanie z urządzeń mobilnych z systemami iOS i Android. Warto tu zaznaczyć, iż jest to kwota miesięcznego abonamentu, a nie jednorazowa opłata.

Co daje płatny Facebook?

Producent zachęca do wypróbowania Meta Verifiedm listą kilku korzyści. Przede wszystkim użytkownik otrzymuje specjalny, niebieski znaczek. Daje on innym pewność, iż ma się do czynienia z prawdziwą osobą, której tożsamość została potwierdzona (za pomocą ważnego dokumentu tożsamości). Dochodzić mają do tego zwiększone zasięgi (wyeksponowanie w niektórych obszarach platformy, takich jak wyszukiwanie, komentarze czy rekomendacje).

Według zapewnień przedstawicieli firmy Meta, nowe rozwiązanie to także większe bezpieczeństwo (ochrona przed podszywaniem się pod kogoś) oraz wyższy poziom pomocy technicznej, w przypadku problemów technicznych można będzie otrzymać pomoc od konsultanta.

Testy Meta Verified w Stanach Zjednoczonych mają zapewnić producentowi więcej wniosków. Nie wyklucza on, że niektóre opcje mogą zostać usunięte (np. zwiększone zasięgi), ale w ich miejsce powinny pojawić się inne. Dostęp do testów mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

Źródło: meta