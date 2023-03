Dziewięć lat temu Facebook odłączył Messengera od swojej głównej aplikacji, co nie spodobało się użytkownikom. Zlekceważył to jednak, a gdy dziś już się przyzwyczaili, proponuje ponowne połączenie komunikatora z aplikacją portalu.

Facebook przywróci Messengera w głównej aplikacji

Gdy Facebook decydował się na odłączenie Messengera od podstawowej aplikacji portalu społecznościowego, spadła na niego lawina krytyki. Od tego momentu w 2014 roku użytkownicy chcący mieć dostęp do pełnej funkcjonalności musieli instalować na telefonach nie jedną, a dwie aplikacje. Zdążyliśmy się już jednak do tego przyzwyczaić, a Facebook rozrósł się do tego stopnia, że wręcz bardziej logiczne wydaje się utrzymywanie tych funkcji w dwóch różnych programach. I właśnie teraz firma Marka Zuckerberga planuje jednak powrót do wcześniejszej koncepcji.

„Testujemy możliwość uzyskiwania dostępu do skrzynki Messengera wewnątrz aplikacji Facebook – napisał Tom Alison, który aktualnie stoi na czele portalu. – Ostatecznie chcemy, by użytkownicy mogli łatwo i wygodnie łączyć się ze sobą i udostępniać treści, czy to w aplikacji Messenger, czy też bezpośrednio na Facebooku”.



Wystarczy jedna aplikacja?

Messenger wewnątrz Facebooka odpowiedzią na popularność TikToka?

W 2014 roku Facebook argumentował swoją decyzję chęcią uczynienia Messengera najlepszym komunikatorem na świecie oraz rozdzielenia konwersacji i innych funkcji portalu społecznościowego. Dziś natomiast planuje powrót do dawnej koncepcji, czyli „ułatwienia ludziom dzielenia się [odkryciami i informacjami] poprzez wiadomości, bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami”. Branżowi obserwatorzy widzą w tym odpowiedź na rosnącą popularność TikToka, który wszystkie funkcje oferuje w ramach jednego programu.

Niejako wyprzedzając argumenty o próbie gonienia TikToka, pan Alison zapewnił w swoim wpisie, że „Facebook nie jest martwy ani nie umiera. Żyje i rośnie, mając już 2 miliardy aktywnych użytkowników każdego dnia”. A czy ty znajdujesz się wśród nich? No i jeśli tak, to czy zapowiadaną zmianę odbierasz na plus czy na minus?

Źródło: Facebook, The Verge, Engadget