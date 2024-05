Met Gala, chociaż niektórzy mogą być jej zmęczeni, każdego roku przyciąga wzrok światowych gwiazd, które prezentują najśmielsze kreacje.

Met Gala, oficjalnie znana jako Costume Institute Gala, to coroczna uroczystość charytatywna odbywająca się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Jest to wydarzenie inaugurujące roczną wystawę Instytutu Kostiumu tego muzeum. Met Gala znana jest z ekstrawaganckich strojów celebrytów, projektantów mody, i innych wpływowych osobistości z różnych branż, co sprawia, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w światowej modzie. Każdego roku gala ma określony temat, który inspirowany jest tematyką wystawy i który goście są zachęcani do interpretowania w swoich strojach. Dochody z tego wydarzenia są głównym źródłem finansowania Costume Institute.

Jednak tegoroczna gala przyniosła zaskakujący zwrot akcji, wprowadzając w świat mody cyfrowy zamęt. Wszystko za sprawą sztucznej inteligencji.

Viralowe iluzje Katy Perry i Rihanny

Według źródeł, takich jak Tech Crunch, zdjęcie Katy Perry w spektakularnej, ozdobionej kwiatami sukni błyskawicznie podbiło sieć, generując miliony wyświetleń. Jednak różnica kolorystyki czerwonego i beżowego dywanu zamiast oficjalnych barw Met Gala - białych i zielonych - zdradziła, że obraz jest fałszywy. Podobnie, zdjęcie Rihanny w tematycznej, ogrodowej sukni okazało się nieprawdziwe, mimo jej zapowiedzi dotarcia na czas i zmiany koloru włosów na różowy. Te generowane przez AI kreacje wywołały jednak duże zainteresowanie.

Technologia kontra tradycja

Niedawne Met Gala pokazało, że w erze zaawansowanych narzędzi generatywnych AI, wielbicieli kultury celebryckiej czeka nieustanne sprawdzanie autentyczności tego, co widzą online. Wystąpienie Zendayi w dwóch różnych kreacjach podczas tej samej gali dowodzi, że rzeczywistość potrafi być równie zaskakująca, co wirtualne iluzje.

W obliczu tych wydarzeń, wyraźne staje się, że udoskonalanie technologii AI zmienia nie tylko sposób, w jaki postrzegamy modę i celebrytów, ale również stawia pytania o kreatywność i unikalność w dobie łatwo dostępnych cyfrowych narzędzi. Tech Crunch podkreśla, że wirtualne kreacje, choć imponujące, nie dorównują innowacyjności i wyrazistości rzeczywistych strojów zaprezentowanych na Met Gala przez lata.