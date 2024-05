Sztuczna inteligencja coraz bardziej zadomawia się w naszym życiu. Nowa technologia została dostrzeżona także przez Warrena Buffetta – miliarder porównuje nowość do wynalezienia bomby jądrowej i przestrzega przed zagrożeniami związanymi z jej wykorzystaniem.

Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej powszechna w różnych dziedzinach życia, od medycyny i edukacji po rozrywkę i transport, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i komunikujemy. Technologia nieustannie się rozwija, przynosi nie tylko nowe możliwości, ale także stawia przed społeczeństwem wyzwania.

Warren Buffett przestrzega przez AI

Warren Buffett, podczas spotkania akcjonariuszy holdingu Berkshire Hathaway, zwrócił uwagę na zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Według miliardera, szczególnie niebezpieczne są nowe, podstępniejsze oszustwa.

"Chodzi mi o to, że oszustwa zawsze były częścią amerykańskiej sceny, ale to sprawiłoby, że gdybym był zainteresowany inwestowaniem w oszustwa, to będzie to rozwijająca się branża wszechczasów. I jest to w pewien sposób możliwe."

“Oczywiście sztuczna inteligencja ma również potencjał do dobrych rzeczy, ale... Jako osoba, która nic z tego nie rozumie, uważam, że sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał dobra i ogromny potencjał krzywdy - i po prostu nie wiem, jak to się potoczy"

Buffett porównał wynalezienie sztucznej inteligencji do wynalezienia broni jądrowej, która została wykorzystana do strasznych rzeczy.

“Nie wiem nic o sztucznej inteligencji. Nie oznacza to, że zaprzeczam jej istnieniu, znaczeniu czy czymkolwiek w tym rodzaju" - powiedział Buffett, wypowiadając się ostrożnym tonem. "Wypuściliśmy dżina z butelki, kiedy opracowaliśmy broń jądrową i ten dżin robił ostatnio straszne rzeczy, a jego moc jest tym, co mnie przeraża".

“Nie znam żadnego sposobu na ponowne zamknięcie dżina w butelce, a sztuczna inteligencja jest nieco podobna. Jest to część wyjścia z butelki i jest to niezwykle ważne i zostanie wykonane przez kogoś ... czy zmieni to przyszłość społeczeństwa, dowiemy się później" - dodał Buffett.

Wypowiedź Buffetta wydaje się ostrożna lub nawet negatywna. Warto jednak zaznaczyć, że miliarder ma niezbyt miłe doświadczenia z technologią. Jakiś czas temu cyberprzestępcy wykorzystali jego wizerunek do stworzenia scamu, który miał zachęcać do fałszywych inwestycji (to powszechny schemat oszustwa, w którym był wykorzystywany nawet wizerunek polskich polityków).

Źródło: CNBC, Bitcoin