Administracja Joe Bidena oskarżyła firmę Marka Zuckerberga o próbę „kupienia sobie drogi” do dominacji w metaverse. Rozpoczął się głośny proces, który ma na celu uniemożliwienie Mecie zakupu Within, twórcy aplikacji fitness do ćwiczeń w VR.

Meta toruje sobie drogę do dominacji w metaverse?

Metaverse to oczko w głowie Marka Zuckerberga - już dzień po zmianie nazwy jego firmy z Facebook na Meta zasygnalizował on swoje szerokie ambicje w zbudowaniu immersyjnego wirtualnego środowiska. W październiku 2021 roku pojawiła się też informacja o chęci zakupu firmy Within, a co za tym idzie - jej aplikacji fitness Supernatural, przeznaczonej do ćwiczeń w VR. Nie wszystkim jednak te plany się spodobały - a konkretnie administracji Stanów Zjednoczonych.

Federalna Komisja Handlu w lipcu bieżącego roku pozwała Metę, aby uniemożliwić jej przejęcie dewelopera, twierdząc, że zaszkodziłoby to konkurencji i naruszyłoby przepisy antymonopolowe. FTC argumentuje, że gdyby nie transakcja, Meta rozwinęłaby dedykowany sprzęt VR, wchodząc na ten rodzący się rynek z własnym produktem, jako nowy konkurent. Within dzięki temu pozostałoby niezależnym graczem na rynku.

Proces rozpoczął się w ubiegły czwartek i ma na celu powstrzymanie powtórki działań firmy (chodzi o przejęcie Instagrama i WhatsApp w 2012 i 2014 roku, gdy były one jeszcze na stosunkowo nowych rynkach), która „kupuje sobie drogę do dominacji", tym razem na rodzących się rynkach wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Organy regulacyjne cytują e-mail z 2015 r. od dyrektora generalnego Facebooka Marka Zuckerberga do kierownictwa firmy, w którym napisał, że:

Jego wizją >>następnej fali technologii<< – a mianowicie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej – jest kontrola nad aplikacjami, a także platformą, na której te aplikacje są dystrybuowane. Kluczową częścią tej strategii jest to, aby firma była wszechobecna w aplikacjach, które dowodzą wartości technologii.

Jak twierdzi prawniczka FTC, Abby Dennis, Meta mogła wykorzystać wszystkie swoje ogromne zasoby i możliwości, aby zbudować własną aplikację fitness VR (i ponoć taki miała zamiar, według FTC). Zamiast tego postanowiła pójść inną drogą, czyli zdobyć lidera rynku w tej przestrzeni.

Meta zaprzecza oskarżeniom FTC

Prawnicy Mety stwierdzili, że FTC źle zdefiniowała właściwy rynek i że firma konkuruje z szeregiem treści fitness, a nie tylko aplikacjami fitness dedykowanymi VR. Zakwestionowano również informacje o tym, jakoby firma Marka Zuckerberga zamierzała zbudować własną aplikację. Mark Hansen, prawnik Mety, powiedział, iż pozew nie zawierał „nic więcej poza spekulacjami FTC na temat tego, co mogła zrobić Meta”.

Mark Zuckerberg został wycofany z roli oskarżonego w sprawie w sierpniu, jednak aktualnie oczekuje się, że będzie zeznawał w przyszłym tygodniu. Świadkiem będzie też dyrektor generalny Within - Chris Milk i dyrektor ds. technologii Meta, Andrew Bosworth, kierujący jednostką Reality Labs skupioną na Metaverse. Proces potrwa do 20 grudnia 2022 r.

Źródło: reuters