Biznes Mark Zuckerberg ostatnimi czasy nie radzi sobie zbyt dobrze. Meta opuściła listę najdroższych firm świata i jej akcje cały czas tracą na wartości. Prognozy nie są zbyt dobre i dotyczy to również projektu rozwijanego przez technologicznego giganta, czyli Metaverse.

Metaverse to technologia bez przyszłości?

Metaverse krytykuje wielu, w tym między innymi prezes Apple, Tim Cook. Nie widzi on przyszłości dla technologii Marka Zuckerberga i uważa ją za mało innowacyjną. Podobnego zdania są również analitycy, w tym Matthew Ball, który pracuje w firmie Canalys, zajmując się badaniami rynku technologicznego. Stwierdził on niedawno, iż większość projektów metaverse zakończy się w ciągu najbliższych kilku lat.

Analityk wypowiedział się podczas Channels Forum Canalys w Barcelonie. Odniósł się między innymi do kwestii tego, czy metaverse może zostać uznany za „następną cyfrową granicę” czy raczej „zmarnowane pieniądze”. Jak twierdzi, projekt firmy Meta można uznać za ogólny wskaźnik sukcesu dla metaverse i... dobrze nie jest. Jego zdaniem większość projektów Metaverse zostanie zamknięta do 2025 roku.

Jak podaje serwis extremetech.com, stoi to jednak w sprzeczności z ostatnią prognozą Interpolu:

Firma Gartner, zajmująca się badaniem rynku twierdzi, że do 2026 r. jedna czwarta Amerykanów będzie spędzać w metawersie co najmniej godzinę dziennie, a do 2030 roku znajdzie się w nim miliard ludzi.

Miliardy zainwestowane w Metaverse nie pomagają

Mimo, iż w platformę Metaverse zainwestowano miliardy, efekt nie jest zadowalający. Warto tutaj napomknąć chociażby o tym, że z Horizon World nie chcą korzystać pracownicy Marka Zuckerberga, więc w jaki sposób miałby zainteresować innych?

Niektóre znane osobistości w świecie technologii, jak wspomniany już Tim Cook, wyraźnie odrzuciły metaverse, mówiąc, że jest to rozczarowujący produkt, który pochłania zasoby, które lepiej by było wykorzystać do naprawienia rzeczywistych, istniejących problemów, a nie tylko bezinteresownego tworzenia nowych. Jak twierdzi Matthew Ball, w obecnym kryzysie finansowym niewiele osób jest zainteresowanych, by inwestować mnóstwo pieniędzy w wirtualne przestrzenie.

Przedsięwzięcie tak duże jak Metaverse wymaga dużo wiary. Czy faktycznie Mark Zuckerberg będzie mógł świętować sukces, czy raczej jego projekt upadnie? Przekonamy się prawdopodobnie już za kilka lat.

Źródło: extremetech.com