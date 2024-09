Podczas Meta Connect 2024 firma zaprezentowała nową wersję swoich gogli. Meta Quest 3S są jeszcze tańsze, a tylko trochę gorsze niż Quest 3.

Od premiery Meta Quest 3 mija rok i do dziś jest to jeden z moich ulubionych gadżetów. Robiło na mnie wrażenie, że sprzęt zbliżony możliwościami do gogli Apple Vision Pro mogłem kupić za 1/7 ceny. Tymczasem Meta Quest 3S są od nich 12 razy (!) tańsze.

Meta Quest 3S - cena i dostępność

Meta Quest 3S całkowicie zastępują w ofercie "dwójki", przejmując ich ceny. Przy okazji producent obniżył też ceny "trójek".

Aktualne Mety producenta wygląda tak:

Meta Quest 3S (128 GB) - 329,99 euro (ok. 1410 zł);

Meta Quest 3S (256 GB) - 439,99 euro (ok. 1880 zł);

Meta Quest 3 (128 GB) - 479,99 euro (ok. 2050 zł);

Meta Quest 3 (512 GB) - 549,99 euro (2350 zł).

Nowe gogle są już dostępne w przedsprzedaży w internetowym sklepie producenta. Wysyłkę zaplanowano na 17 października.

Meta Quest 3S - co się zmieniło, że są tak tanie?

Mimo znacznie przystępniejszej ceny, producent nie zdecydował się na jakieś cięcia kosztów produkcji. Zmiany zaszły przede wszystkim w trzech aspektach.

Meta Quest 3S i Quest 3 (fot. Meta)

Po pierwsze - Meta Quest 3S mają ekrany o niższej rozdzielczości i o 20 proc. niższej ostrości.

Po drugie - Meta Quest 3S mają o 18 proc. węższe pole widzenia.

Po trzecie - Meta Quest 3S mają mniej zaawansowane soczewki, co wymusiło zastosowanie większej obudowy.

Meta Quest 3S i Quest 3

I to z grubsza tyle. Poza tym obie wersje gogli mają te same czipy, tyle samo RAM-u, te same kontrolery, te same kamery do przechwytywania otoczenia, te same funkcje oraz możliwość uruchamiania tych samych gier i aplikacji.

Dzięki niższej rozdzielczości ekranu Meta Quest 3S mają nawet nieco dłuższy deklarowany czas pracy na baterii (2,5 zamiast 2,2 godziny).

Jeśli chodzi o specyfikację, Meta Quest 3S mają: