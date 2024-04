Apple zmienia prognozy sprzedaży gogli Vision Pro. Zaskoczeni?

Najwidoczniej gogle wycenione na równowartość 14 tys. zł (bez podatków) nie sprzedają się tak dobrze, jak oczekiwał Apple.

Gogle Vision Pro trafiły do sklepów w USA na początku lutego, ale odbiór pierwszych recenzentów i klientów jest dość chłodny. Przekłada się to na konkretne liczby.

Apple tnie produkcję gogli Vision Pro. Sprzedaż poniżej oczekiwań

Według cenionego analityka Ming-Chi Kuo, Apple planował do 2025 roku dostarczyć 700-800 tys. egzemplarzy swoich gogli. Prognozy sprzedaży miały zostać jednak ucięte do 400-450 tys., czyli praktycznie o połowę.

Analityk zauważa, że nakłady produkcyjne zostały obniżone jeszcze przed planowanym wkroczeniem Vision Pro na rynki inne niż USA. W jego ocenie świadczy to o tym, że na rodzimym rynku Apple’a urządzenie sprzedaje się znacznie poniżej oczekiwań, więc firma nie ma powodów wierzyć, że w Europie czy Chinach sytuacja będzie inna.

Kuo dodaje, że Apple aktualnie weryfikuje i modyfikuje plan rozwoju całej kategorii produktowej. W związku z tym - jego zdaniem - maleją szanse na to, że w drugiej połowie 2025 pojawi się drugi wariant gogli, na co wskazywały dotychczasowe przecieki.

Co jest nie tak z goglami Apple Vision Pro?

Nowemu produktowi Apple’a w dużej mierze obrywa się za astronomiczną cenę. 3500 dol. (ok. 14 tys. zł) brutto to 7 razy więcej niż cena popularnych gogli Meta Quest 3 oraz 3,5 razy więcej niż cena topowego modelu Meta Quest 3.

Użytkownicy skarżą się również na wysoką wagę, a jeszcze bardziej na złe wyważenie. Założone Vision Pro nie mają żadnej przeciwwagi w tylnej części głowy, w efekcie czego naciskają na twarz, powodując dyskomfort i powstawanie nieestetycznych odcisków.

Apple Vision Pro

Mimo wysokiej wagi, bateria gogli jest połączona przewodowo z modułem bateryjnym, który jest chowany w kieszeni. A przecież Apple za pomocą takich produktów jak Magic Mouse, Magic Keyboard czy AirPods przez lata pielęgnował w swoich klientach niechęć do kabli.

We wzroście popularności sprzętu potencjalnie nie pomaga także brak fizycznych kontrolerów, co znacznie utrudnia tworzenie gier, które napędzają sprzedaż konkurencyjnych gogli. A jednocześnie Apple próbuje przekonać klientów, że Vision Pro to sprzęt nie tylko do pracy, ale i rozrywki, chwaląc się choćby ekskluzywną współpracą z Disney+.

Na razie nie wiadomo kiedy (ani czy w ogóle) gogle Apple Vision Pro trafią do sprzedaży w Polsce.