Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak połączyć oszczędność z doskonałymi rezultatami podczas codziennego suszenia ubrań?

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, suszarki Electrolux z linii AbsoluteCare oferują innowacyjne podejście do pielęgnacji odzieży, które nie tylko chroni nasze ubrania, ale także nasz portfel.

Suszarki AbsoluteCare charakteryzują się najwyższą klasą efektywności energetycznej A+++, co pozwala na znaczną redukcję kosztów związanych ze zużyciem prądu. Odkryj, jak technologia AI wprowadza nowe standardy w suszeniu ubrań, zapewniając jednocześnie wygodę i oszczędności, które odczujesz każdego dnia.

Suszenie ubrań przy jednoczesnych oszczędnościach na rachunkach

Nowoczesna technologia suszarek AbsoluteCare pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 68%1 dzięki zastosowaniu pompy ciepła. Te oszczędne suszarki wyróżniają się wyjątkową efektywnością energetyczną, osiągając wyniki o 25% lepsze niż standardy klasy energetycznej A w Unii Europejskiej.

Suszarka Electrolux EW9D787KCP zużywa jedynie 133 kWh rocznie, co przekłada się na koszt około 152,95 zł. Roczne zużycie prądu obliczono na podstawie 160 standardowych cykli suszenia, zarówno przy pełnym, jak i częściowym załadunku.

Funkcja SmartSave pozwala zaoszczędzić do 20% energii na każdym cyklu, co przekłada się na realne oszczędności na rachunkach. Dzięki tym inteligentnym rozwiązaniom zyskujesz nie tylko czas — nawet 24 godziny rocznie2 — ale także komfort użytkowania. Z ładownością do 8 kg i poziomem hałasu wynoszącym zaledwie 61 dB, suszarka działa niezwykle efektywnie i cicho, zapewniając maksymalny komfort użytkowania.

Doskonałe rezultaty suszenia z inteligentnymi rozwiązaniami AI

Suszarki AbsoluteCare oferują doskonałe rezultaty suszenia dzięki inteligentnym rozwiązaniom AI, które zapewniają komfort i wygodę użytkowania w każdym cyklu. Zaawansowane technologie umożliwiają oszczędność czasu i energii, a także zdalne uruchamianie cyklu suszenia za pomocą aplikacji i domowej sieci Wi-Fi.

Inteligentne wykrywanie wielkości wsadu i automatyczne dostosowywanie długości czasu suszenia zapewniają perfekcyjne efekty za każdym razem. Użytkownicy mogą personalizować programy i korzystać z inteligentnego doradcy suszenia.

Funkcja inteligentnego zakończenia prania pozwala na precyzyjne planowanie czasu, a SmartSelect z Feedbackiem i możliwość synchronizacji programów między pralką i suszarką z funkcją SyncDry dopełniają ten nowoczesny pakiet rozwiązań.

Precyzyjne i zawsze skuteczne suszenie Twoich ubrań

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii 3DSense, która wykorzystuje precyzyjne czujniki skanujące do 5 cm w głąb tkanin, suszarki AbsoluteCare osiągają wyjątkową precyzję i skuteczność w suszeniu ubrań.

Ta zaawansowana technologia umożliwia dokładne monitorowanie poziomu wilgotności wewnątrz materiałów, co gwarantuje perfekcyjne rezultaty suszenia za każdym razem, niezależnie od grubości tkaniny.

Bez względu na to, czy suszymy delikatne materiały, czy bardziej wymagające przedmioty, takie jak poduszki, kołdry czy kurtki puchowe, suszarki AbsoluteCare z technologią 3DSense zapewniają wysuszenie i zachowanie 100% właściwości cieplnych oraz puszystości3 ubrań po zakończeniu cyklu suszenia.

Ochrona delikatnych tkanin i dopasowane ustawienia cyklu

Suszarki AbsoluteCare, wyposażone w system DelicateCare, oferują zapewniają ochronę dla delikatnych tkanin. Dzięki technologii pompy ciepła oraz specjalnie zaprojektowanej konstrukcji bębna, urządzenia te delikatnie i skutecznie suszą ubrania, zapewniając im doskonałą pielęgnację bez ryzyka skurczenia.

System SensiCare precyzyjnie mierzy temperaturę i wilgotność wsadu, odpowiednio dostosowując czas i zużycie energii. Dzięki temu odzież jest chroniona przed przegrzaniem i przesuszeniem, co pozwala ubraniom wyglądać jak nowe na dłużej, a jednocześnie oszczędza energię.

Zawsze świeże ubrania z wykorzystaniem funkcji parowych

Technologia SteamCare w suszarkach AbsoluteCare przynosi wiele korzyści dla osób ceniących sobie czas i wygodę. Dzięki tej innowacyjnej funkcji, zagniecenia na ubraniach mogą być zredukowane nawet o 50%, co znacząco ułatwia prasowanie i pozwala zaoszczędzić cenny czas.

SteamCare skutecznie odświeża odzież, eliminując nieprzyjemne zapachy, takie jak te pochodzące z jedzenia czy dymu, dzięki czemu ubrania są zawsze gotowe do noszenia. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną cieszyć się świeżością i estetycznym wyglądem swoich ubrań bez zbędnego wysiłku.

Programy dopasowane do potrzeb każdej tkaniny

Suszarki Electrolux zapewniają doskonałe rezultaty dzięki zaawansowanym programom dostosowanym do różnorodnych potrzeb każdej tkaniny. Suszarka AbsoluteCare EW9D787KCP jest wyposażona w program MixCare, który stanowi idealne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i nieposiadających czasu na sortowanie odzieży. Umożliwia on jednoczesne suszenie tkanin bawełnianych i syntetycznych, dbając o ich kondycję w jednym cyklu.

Dla miłośników aktywności fizycznej suszarka oferuje program specjalnie zaprojektowany dla odzieży sportowej, który zapewnia właściwe traktowanie delikatnych materiałów. Program outdoor chroni strukturę technicznych tkanin, przywracając im wodoodporność. Programy takie jak Pościel XL i Mieszane XL gwarantują równomierne suszenie dużych wsadów, takich jak komplety pościeli czy zasłony, co pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Dostępne są także programy Bawełna, Delikatny, Eco, Higiena, Jeans, Jedwab, Łatwe prasowanie, Odzież, Szybki 3 kg, Szybki 1 rzecz, Tkaniny syntetyczne oraz Wełna, dzięki czemu każdy użytkownik znajdzie idealne ustawienie dla swoich potrzeb.

Suszarki AbsoluteCare to połączenie nowoczesnych technologii i zaawansowanych programów, które gwarantują nie tylko doskonałe efekty suszenia i troskę o nawet najbardziej delikatne ubrania, ale także pozwalają znacząco obniżyć rachunki za prąd.



1 Obliczono, porównując roczne zużycie energii przez naszą 8-kilogramową suszarkę z pompą ciepła (klasa energetyczna A++) z naszą 8-kilogramową suszarką bez pompy ciepła (klasa energetyczna B).

2 Przy założeniach 2 użyć suszarki w ciągu tygodnia. Rozwieszenie prania trwa ok. 10 min, a jedynie 1 minutę trwa przełożenie ich do suszarki.

3 Na podstawie zewnętrznego testu odporności cieplnej dla odzieży suszonej z użyciem technologii 3DSense, przeprowadzonego zgodnie z normą ISO 11092.

