Czas odzyskać Ziemię z łap i pazurów zmutowanych dinozaurów. Nowy gameplay pozwala przyjrzeć się temu, jak będzie to przebiegać w grze Second Extinction.

W ubiegłym miesiącu widzieliśmy zwiastun gry Second Extinction, a teraz możemy wreszcie przyjrzeć się samej rozgrywce. Podczas organizowanego przez IGN wydarzenia Summer of Gaming zaprezentowany został 11-minutowy gameplay okraszony komentarzem głównego producenta tego tytułu, Brynleya Gibsona. Nie powinniśmy na jego podstawie wyciągać wniosków odnośnie do jakości gotowego produktu, ale zamysł można jak najbardziej ocenić.

W Second Extinction trafiamy na Ziemię, która została opanowana przez zmutowane dinozaury. Naszym zadaniem jest przetrwanie i odzyskanie naszej planety. Będziemy to robić wraz z dwójką znajomych lub nieznajomych, bo to, co tu opisujemy, to kooperacyjna strzelanka pierwszoosobowa. Czego się po niej spodziewać? Dynamicznej akcji wypełnionej nabojami, bombami, kłami i pazurami… Tak, tych ostatnich będzie naprawdę dużo!

Zobacz najnowszy gameplay Second Extinction – 11 minut z grą:

Za Second Extinction odpowiada (działająca pod skrzydłami Avalanche Studios) ekipa Systemic Reaction. Możecie już kojarzyć tę nazwę, choćby z naprawdę udanego Generation Zero. Nowe dzieło tego studia zmierza na pecety oraz konsole Xbox One i Xbox Series X. Niestety nie wiemy na razie, kiedy odbędzie się premiera gry, ale wiemy za to, że zanim to nastąpi, zorganizowane zostaną beta testy.

Źródło: IGN, VG247

