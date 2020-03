Oprogramowanie Zapomnij o Office 365 - nadchodzi Microsoft 365. To nowy poziom efektywności z dnia 2020-03-31

Jeśli Office 365 był pakietem biurowym, to Microsoft 365 jest pakietem życiowym. Oferuje wprawdzie wszystko to, co Office, ale ma też kilka dodatkowych funkcji, dzięki którym będziemy mieli większą kontrolę nad swoim czasem... i nie tylko.

Microsoft 365 zamiast Office 365. Na czym polega ta zmiana (i dlaczego ma znaczenie)? Od 21 kwietnia 2020 roku Microsoft 365 zastępuje Office 365 – teraz oficjalnie w pakietach dla zwykłych użytkowników i rodzin, które tym samym dołączają do przedsiębiorstw. To nowa, rozszerzona usługa, mająca zawierać wszystko, czego potrzeba, do efektywnej pracy i nauki, zarządzania czasem i finansami, kreatywnego rozwoju oraz utrzymywania kontaktów z bliskimi znajdującymi się daleko od nas. Po pierwsze: pakiet biurowy. Na pozór nic się zmienia, ale podkreślmy: tylko na pozór Tak jak już wspominaliśmy, Microsoft 365 Personal i Family zastępuje Office 365, oferując komplet aplikacji i rozwiązań znanych z tego pakietu biurowego. Abonenci mogą więc liczyć na 1 TB na pliki w usłudze chmurowej OneDrive, 60 minut rozmów telefonicznych przez Skype’a w miesiącu, najnowsze zabezpieczenia oraz – przede wszystkim – zawsze aktualne programy pakietu biurowego: Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook. Poszczególne składniki pakietu Office doczekają się jednak obszernego katalogu treści kreatywnych oraz nowych funkcji, przede wszystkim opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki nim – jak czytamy w oficjalnej notce prasowej – „możesz stać się lepszym redaktorem, prezenterem, projektantem, menedżerem swoich finansów i rozwijać relacje z ludźmi”. Jedną z takich nowości jest Microsoft Editor (dostępny w programach Word i Outlook oraz jako rozszerzenie do przeglądarek Edge i Chrome). Sprawdza pisownię i gramatykę, ale też stylistykę wypowiedzi, a do tego podpowiada synonimy i zmiany (aby uchronić przed oskarżeniami o plagiat, niezachowaniem poziomu formalności czy brakiem jasności i zwięzłości tekstu). PowerPoint oferuje funkcję Presenter Coach, która wykrywa zbyt szybkie tempo mówienia, za częste stosowanie przerywników „eee” i „yyy” oraz czytanie tekstu podczas prezentacji. W nowej wersji wykryje też monotonną wypowiedź oraz przekaże wskazówki językowe i gramatyczne. Z kolei Designer pomoże w szybkim tworzeniu dobrze wyglądających pokazów slajdów. Wreszcie Excel doczeka się nowych data types i smart templates. Co to znaczy? Że będziemy mogli łatwiej porządkować i analizować dane reprezentujące mniej typowe kategorie (takie jak jedzenie, miejsca czy filmy). To sposób na urozmaicenie arkuszów o interaktywne karty danych. Efektywne zarządzanie czasem i finansami? Microsoft 365 ma do tego rozwiązania Kolejną nowością, jaką odnajdziemy w arkuszu kalkulacyjnym, będzie Money in Excel. To rozbudowane narzędzie, pomagające w zarządzaniu domowym lub osobistym budżetem oraz analizowaniu wydatków i przychodów. Pojawi się możliwość sparowania programu z kontem bankowym (w celu automatycznego importowania transakcji i sald) oraz wygodnego dzielenia pieniędzy na kategorie. Excel sam też podpowie, że zmieniły się ceny tych lub innych produktów i usług, dzięki czemu zawsze będzie można mieć pełną kontrolę nad swoimi finansami. (Niestety w Polsce poczekamy na to trochę dłużej). W zarządzaniu czasem pomoże z kolei Microsoft Outlook. Program pocztowy zaoferuje nam rozbudowaną funkcję kalendarza, w którym będziemy mogli zapisywać zarówno terminy związane z pracą, jak i życiem osobistym – i (według zapewnień producenta) nic nam się nie będzie mylić ani mieszać, a to za sprawą przejrzystego interfejsu. Microsoft Teams w wersji konsumenckiej i Skype – sposób na stały kontakt z bliskimi Microsoft 365 to także dwie duże nowości. Pierwszą z nich jest aplikacja Family Safety, mająca zgodnie z nazwą zapewniać bezpieczeństwo członkom rodziny. W jaki sposób? Poprzez zarządzanie czasem spędzanym przed ekranami, filtrowanie treści czy też kontrolowanie miejsca pobytu. Jeszcze bardziej zainteresuje was pewnie ta druga, bo jest nią konsumencka wersja Microsoft Teams. Microsoft Teams to aplikacja, która powstała z myślą o efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami i przełożonymi w przedsiębiorstwach. Teraz ta sama usługa będzie pomagać w utrzymywaniu kontaktu z bliskimi i efektywnym zarządzaniu prywatnymi sprawami. Efektywnym, ponieważ to jedno rozwiązanie jest w stanie zastąpić skrzynkę e-mail, kalendarz i komunikatory. W nowej wersji Microsoft Teams pozwoli na pozostawanie w kontakcie i współtworzenie dokumentów z rodziną i przyjaciółmi, organizowanie rozmów wideo, wspólne sporządzanie list i przypisywanie zadań do osób, udostępnianie zdjęć i filmów czy otwieranie grupowych czatów. To sposób na planowanie wycieczek i przyjęć, tworzenie list zakupów czy organizację domowego kalendarza. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku usługi Office 365, abonenci wciąż też będą mogli liczyć na nielimitowane rozmowy przez Skype’a oraz 60 minut rozmów telefonicznych (na miesiąc) w tej aplikacji. Dodatkowo pojawi się funkcja Meet Now, umożliwiająca nawiązanie połączenia przez 3 kliknięcia (bez logowania się czy pobierania czegokolwiek). Kilka słów podsumowania. Co oferuje i ile kosztuje Microsoft 365 Personal i Family? Microsoft 365 Personal i Family to: komplet aplikacji Microsoft Office na komputery z Windows 10 i macOS,

na komputery z Windows 10 i macOS, możliwość współpracy online w czasie rzeczywistym oraz edycji offline ,

w czasie rzeczywistym oraz , dodatkowe funkcje, takie jak Editor, Designer, Money czy Presenter Coach,

aplikacja Microsoft Family Safety oraz konsumencka wersja Microsoft Teams ,

, dostęp do treści kreatywnych : obrazów, filmów, fontów czy szablonów,

: obrazów, filmów, fontów czy szablonów, 1 TB w chmurowej usłudze OneDrive do dyspozycji każdego użytkownika,

do dyspozycji każdego użytkownika, funkcje kopii zapasowej, odzyskiwania plików i wykrywania ransomware,

aplikacje Outlook z 50 GB miejsca , zabezpieczeniami i szeroką integracją,

, zabezpieczeniami i szeroką integracją, nielimitowane rozmowy głosowe i wideo (do 50 osób) w aplikacji Skype,

(do 50 osób) w aplikacji Skype, 60 minut połączeń telefonicznych miesięcznie do wykorzystania w Skype

Microsoft 365 Personal to abonament indywidualny w cenie 6,99 dol. miesięcznie. Z kolei z subskrypcji Microsoft 365 Family korzystać może maksymalnie 6 członków rodziny, a cena wynosi 9,99 dol. miesięcznie. Źródło: Microsoft

