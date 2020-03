Wiele osób musi teraz pracować zdalnie. Aby pozostawać w kontakcie z ekipą, jedni postawili na Microsoft Teams, inni na Slacka. Właściciele tego drugiego chcą zadbać o to, by jedni i drudzy mogli się ze sobą łączyć.

Serwery Microsoft Teams ugięły się pod naporem użytkowników, więc można w nim widzieć zwycięzcę pojedynku aplikacji do zdalnej pracy. Slack nie zamierza jednak dawać za wygraną, ale zamierza zawalczyć w sposób, który wypada docenić. Zapowiedział mianowicie integrację z usługami giganta z Redmond.

Slack kontra Microsoft Teams. A może wcale nie „kontra”?

Slack już teraz pozwala na integrację z wieloma różnymi narzędziami Microsoftu: w tym z usługą pocztową Outlook czy też chmurowym dyskiem OneDrive. Wkrótce ma do nich dołączyć Teams, a konkretnie: połączenia głosowe i wideo. Krótko mówiąc: zdalni pracownicy wykorzystujący Slacka będą mogli rozmawiać z tymi, którzy postawili na Microsoft Teams. I choć nie rozwiązuje to wszystkich problemów, to bez wątpienia jest krokiem naprzód.

Póki co Slack nie zdradził, kiedy doczekamy się wdrożenia tej nowej funkcji – otrzymaliśmy jedynie potwierdzenie, że prace nad tym są w toku. Z kolei rzecznik Microsoftu na pytanie redakcji ZDNet odpowiedział jedynie, że nie ma niczego do powiedzenia na ten temat.

Nowe technologie powinny łączyć, a nie dzielić

Mamy nadzieję, że funkcja pojawi się dość szybko i że wielu producentów pójdzie w ślady Slacka. Bo choć nowoczesne technologie skutecznie ułatwiają nam realizowanie codziennych zadań i służbowych obowiązków, to problemy przychodzą, gdy giganci zaczynają ze sobą rywalizować. Mamy wtedy dwie (lub więcej) usługi przeznaczone do tego samego, równie popularne, ale niekompatybilne ze sobą. Taka integracja zaś sprawia, że każdy może korzystać z tej aplikacji, która jest dla niego wygodniejsza.

A obie aplikacje cieszą się dużą popularnością. Microsoft podzielił się ostatnio informacją, że z Teams korzysta już około 45 milionów osób każdego dnia. Z kolei Slack w październiku mógł pochwalić się 12 milionami użytkowników, ale od tamtego czasu mogło mu ich trochę przybyć.

Źródło: MSPowerUser, ZDNet, Engadget, CNBC

