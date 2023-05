Gigant z Redmond od wielu lat wdraża i udoskonala swój pakiet ochronny dla systemu Windows pod nazwą „Microsoft Defender”. Tym razem do oprogramowania ma zostać dodana nowa funkcja pod nazwą „tryb wydajności”. Do kogo będzie kierowana?

Można byłoby założyć, iż nowa funkcjonalność zostanie przekazana w ręce graczy. Nic bardziej mylnego! Otóż „tryb wydajności” ma trafić do… twórców oprogramowania! Z jakiej przyczyny dostąpili tego zaszczytu i jakie warunki należy spełnić?

"Dev Home" w Windows 11 i jego nowe funkcje

„Tryb wydajności” działa wyłącznie na systemie Windows 11 i ma na celu zminimalizowanie wpływu, jaki może mieć skanowanie na pliki znalezione na „dyskach deweloperskich” (ang. Dev Drives). Nośniki te, to nowy typ woluminów pamięci, który wykorzystuje Resilient File System (ReFS), aby uczynić dane bardziej odpornymi na uszkodzenia. Choć system plików ReFS ma już dość długą historię, to jego zastosowanie w „Dev Drives” pojawiło się po raz pierwszy na tegorocznej konferencji Microsoft Build.

Dev Drives mają być używane głównie do przechowywania dużych zestawów danych, których czas dostępu opóźniał wspomniany na wstępie Windows Defender. Według szefa produktu firmy Microsoft ds. systemu Windows i urządzeń – Panosa Panay – nowy tryb ma poprawić wydajność pracy z wieloma plikami:

Dev Drive jest oparty na systemie Resilient File System, który w połączeniu z nową funkcją trybu wydajności w programie Microsoft Defender […] oferuje nawet 30% poprawę dostępu do plików w scenariuszach wejścia/wyjścia danych.

A w jaki sposób działa ów „tryb wydajności”? Otóż dokonuje on opóźnienia procesu skanowania plików, do momentu zakończenia przeprowadzania na nich operacji. Osoby zainteresowane utworzeniem takiego dysku deweloperskiego, powinny kierować się odpowiednio do Ustawień, a następnie kolejno wybrać: System>Pamięć>Zaawansowane ustawienia magazynu>Dyski i woluminy i kliknąć przycisk „Utwórz dysk deweloperski”.

Sam Windows Defender będzie miał domyślnie włączony tryb wydajności dla dysków „Zaufanych”, czyli takich, które zostały nowo utworzone jako dyski deweloperskie. Ponadto, aby w pełni wykorzystać tryb wydajności, należy również włączyć ochronę w czasie rzeczywistym. Co oczywiste, systemy plików FAT32 i NTFS nie są obsługiwane.

Dysk „Dev Drive” jest automatycznie oznaczany jako zaufany, zapewniając domyślnie najlepszą możliwą wydajność. Zaufany „Dev Drive” oznacza, że programista korzystający z wolumenu, ma duże zaufanie do bezpieczeństwa przechowywanych tam treści – dodał Microsoft.

Jak oceniacie „ukłon” Microsoftu w stronę programistów? Czy gigant z Redmond wprowadzi w przyszłości „tryb wydajności” dla innych użytkowników? Przedstawcie swoje zdanie w ankiecie i w komentarzach!

Źródło: techradar.pro, appuals, AdicTec