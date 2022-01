Microsoft poszedł po rozum do głowy. Jego Surface Laptop SE jest w pełni naprawialny, a dostęp do poszczególnych podzespołów można uzyskać bez problemu i bez profesjonalnych narzędzi.

Microsoft Surface Laptop SE to laptop, którego da się naprawić

Do tej pory seria Surface kojarzyła się z dobrym, ale drogim i niemal zupełnie nienaprawialnym sprzętem. Komputerem Surface Laptop SE firma Microsoft chce jednak pokazać, że potrafi odpowiadać na potrzeby różnych grup – tym razem przede wszystkim studentów, uczniów i ich rodziców. Gdy amerykański producent zapowiadał go w listopadzie ubiegłego roku, zapewniał, że laptop będzie tani, a jego naprawa nie będzie stanowić większego kłopotu. Cenę (w okolicach 1000 złotych) zdążył już ujawnić, a jak wygląda sprawa z tą naprawialnością?

Pierwszy Surface Laptop otrzymał od ekipy iFixit 0 punktów w kategorii naprawialności, jego trzecia generacja – 5/10. Model z dopiskiem „SE” nie został jeszcze oceniony, ale optymizm jest jak najbardziej uzasadniony. Raz, że iFixit we współpracy z Microsoftem stworzył specjalny zestaw narzędzi do naprawy laptopa (samemu w domu), dwa – producent opublikował oficjalne instrukcje postępowania serwisowego, a trzy– właśnie ukazał się film przedstawiający rozbieranie go na części. Nie wygląda to na szczególnie skomplikowane zadanie.

Otwieranie laptopa jest proste – wymaga tylko odkręcenia kilku śrubek i zdjęcia pokrywy z klawiaturą. Śrubokręt i pęseta to wszystko, czego potrzeba, by dostać się do poszczególnych podzespołów i wyjąć je celem naprawy czy też wymiany. Wystarczą więc podstawowe umiejętności z tego zakresu, by poradzić sobie z przywróceniem Microsoft Surface Laptop SE do życia czy też dobrej formy.

Wielkie zwycięstwo „prawa do naprawy”

Zagraniczne serwisy nazywają to wielkim zwycięstwem „prawa do naprawy” (right to repair), o które wiele organizacji walczy. Powody tej walki są zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, a chodzi w skrócie o to, by producenci przestali wymagać od nas piekielnie drogich napraw lub kupowania nowego urządzenia, kiedy tylko jeden z jego elementów odmówi posłuszeństwa. Żąda się od firm nie tylko projektowania sprzętu w taki sposób, by dało się go naprawić, ale też zapewniania dostępu do potrzebnych części.

Żeby jednak nie było tak kolorowo, to podkreślmy jedną kwestię. Choć Microsoft robi duży i bardzo ważny krok w kierunku realizacji prawa do naprawy, to nie zmienia przy tym regulaminu. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że w domu naprawiasz sprzęt na własną odpowiedzialność i robiąc to samemu, możesz zostać pozbawiony ochrony gwarancyjnej. Z drugiej jednak strony: jeśli masz komputer na gwarancji, to i tak lepiej, żeby ogarnął to za ciebie serwis.

Microsoft Surface Laptop SE – co to za jeden?

Wiemy już, że jest tani i jest naprawialny, ale co to za sprzęt ten Microsoft Surface Laptop SE? Najtańszy komputer przenośny w ofercie giganta z Redmond powstał z myślą o uczniach i (również kierowanym do nich) systemie Windows 11 SE. Jest lekki i ma 11,6-calowy wyświetlacz, a za jego wydajność odpowiada procesor Intel Celeron N4000.

Po naładowaniu jego akumulatora do pełna Surface Laptop SE wytrzyma nawet 16 godzin, a na potrzeby nauki zdalnej producent wyposażył go w kartę sieciową Wi-Fi 6, kamerkę HD oraz głośniki stereo i mikrofon.

Źródło: Microsoft, Gizmodo, Softpedia, informacja własna