Windows 11 SE to specjalna edycja systemu kierowana przede wszystkim do uczniów. Zapowiada się na ciekawe rozwiązanie przy ograniczonym budżecie.

Czasem trudno nadążyć za Microsoftem, który z jednej strony zapowiada jeden system dla wszystkich, z drugiej co rusz udostępnia specjalne wersje swoich „Okienek”. Znów jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, bo amerykański gigant przedstawił światu Windows 11 SE – nową edycję wydanego zaledwie miesiąc temu systemu Windows 11.

Co to jest Windows 11 SE?

Windows 11 SE to uproszczona wersja „Jedenastki” kierowana do szkół i ich uczniów (ale nie próbuj rozwijać „SE” pod tym kątem – Microsoft utrzymuje, że to nie skrót). Ta specjalna edycja systemu została zoptymalizowana pod kątem sprawnego działania na wolniejszych, tańszych komputerach oraz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników.

Mieliśmy już w przeszłości kilka podobnych prób ze strony Microsoftu. Aaron Woodman, czyli dyrektor generalny ds. Windows, mówi jednak, że Windows 11 SE jest w pełni skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu: „w jaki sposób Microsoft może stworzyć doskonałe środowisko dla uczniów i nauczycieli”. Jest zarazem odpowiedzią na Chrome OS.

Najważniejsze cechy Windows 11 SE to: rozwiązanie oparte na chmurze,

pełna kontrola w rękach administratorów (zwykły użytkownik nie może na przykład decydować o tym, jakie aplikacje instalować),

brak sklepu Microsoft Store (ale aplikacje Win32 i Universal można instalować, choć też nie wszystkie),

domyślne uruchamianie aplikacji w trybie pełnoekranowym,

brak niektórych elementów, które mogłyby rozpraszać uczniów lub obniżać wydajność komputera,

możliwość korzystania z aplikacji Word, PowerPoint, Excel, One i OneDrive w trybie offline (w ramach licencji Microsoft 365),

logowanie wyłącznie przez konto Microsoft lub Azure Active Directory

oraz automatyczne aktualizacje systemu poza godzinami zajęć.

Dodajmy, że Windows 11 SE będzie dostępny tylko dla producentów, więc nie zainstalujesz go sobie tak po prostu na swoim komputerze – musisz kupić laptop, na którym jest już zainstalowany. Co ciekawe, na laptopie z Windows 11 SE możesz zainstalować zwykłą „Jedenastkę” (w ramach tej samej licencji), ale w drugą stronę to już nie działa – nie możesz też wrócić.

Tanie laptopy z Windows 11 SE nadciągają

Amerykański gigant potwierdził, że w drodze są już pierwsze tanie laptopy z Windows 11 SE, nad którymi pracują tacy producenci jak ASUS, Acer, Dell, HP czy Lenovo. Jeszcze wcześniej na rynku zadebiutuje…

Microsoft Surface Laptop SE, czyli najtańszy Surface na rynku. Specjalnie dla uczniów

Premiera Microsoft Surface Laptop SE, kosztującego jedynie 249 dolarów, odbędzie się lada dzień. Będzie to naturalnie najtańszy laptop z tej rodziny. A co zaoferuje?

Microsoft Surface Laptop SE będzie lekki i nieduży. Zostanie wyposażony w 11,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1366 x 768 px, wygodną klawiaturę i komplet podstawowych portów, a także w kartę Wi-Fi 6, kamerkę HD 720p, mikrofon i głośniki stereo, więc nada się też do zajęć zdalnych.

Akumulator zapewniający do 16 godzin działania między ładowaniami również brzmi dobrze, a za przyzwoitą wydajność odpowiadać będą procesory z rodziny Intel Celeron N4000. Warty odnotowania jest fakt, że laptop będzie też bardziej i łatwiej naprawialny (łącznie z wyświetlaczem, akumulatorem, płytą główną i klawiaturą).

Wróżysz temu przyszłość?

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, informacja własna