Czekaliście na nowe urządzenia Microsoft Surface? Tym razem producent nas nie zawiódł i przygotował premierę trzech nowych modeli – na rynku pojawił się Surface Pro 8, Surface Laptop Studio i Surface Go 3.

Microsoft Surface Duo 2 to nie jedyna nowość zaprezentowana na konferencji Microsoft Event. Producent pochwalił się także nowymi urządzeniami z rodziny Surface, które powinny zainteresować biznesmenów, twórców treści, ale też domowych użytkowników.

Microsoft Surface Pro 8 – największa rewolucja od czasów Surface Pro 3

Surface Pro 8 to zdecydowanie najciekawsza nowość z wczorajszej konferencji - producent chwali się, że to największa aktualizacja serii Surface Pro od czasu popularnego modelu Surface Pro 3 (czyli od 2014 roku).

Urządzenie wyróżnia się kompaktową budową i eleganckim designem. Tym razem mamy jednak do czynienia z 13-calowym ekranem Pixel Sense o rozdzielczości 2880 x 1920 px (3:2). Co ważne, producent zastosował matrycę Dolby Vision o odświeżaniu 120 Hz. Zastosowany panel automatycznie dostosowuje temperaturę barwową do otoczenia i jest nawet o 12,5 procent jaśniejszy od poprzednika.

W nowym modelu zastosowano ulepszone kamerki (10 i 5 Mpx), a także system audio oparty o Dolby Atmos (nadal oferuje on dwa mikrofony). Na obudowie wyprowadzono dwa złącza Thunderbolt 4 40 Gb/s i gniazdko audio, a opcjonalnie można wykorzystać klawiaturę Surface Pro Signature Keyboard i pióro Surface Slim Pen 2.

Surface Pro 8 to także ulepszona specyfikacja – w zależności od konfiguracji w środku zainstalowano procesor Core i3-1115G4 z grafiką UHD Graphics lub Core i5-1135G7, Core i5-1145G7, Core i7-1185G7 z grafiką Iris Xe. Oprócz tego przewidziano 8, 16 lub 32 GB pamięci LPDDR4X oraz wymienny dysk SSD o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Nowy Surface Pro jest zgodny ze standardem Intel EVO. Urządzenie ma zapewniać do 40% lepszą wydajność procesora i do 74% lepszą wydajność grafiki, przy czym producent odnosi się tutaj do starszego modelu Surface Pro 7 (a nie Surface Pro 7+).

Microsoft Surface Pro 8 i klawiatura Surface Pro Signature Keyboard trafi do sprzedaży 28 października, ale zainteresowani już teraz mogą składać zamówienia w przedsprzedaży (ceny zaczynają się od 1179 euro i 179,99 euro).

Microsoft Surface Laptop Studio – wszechstronny komputer dla twórców treści

Microsoft Surface Laptop Studio to właściwie ewolucja modelu Surface Book – tym razem mamy do czynienia z wszechstronnym, konwertowalnym urządzeniem, z którego można korzystać w trzech różnych trybach: stacji roboczej, trybu Stage i trybu studyjnego.

Zamiast 13,5- lub 15-calowego ekranu, producent zastosował 14,4-calowy panel Pixel Sense o rozdzielczości 2400 x 1600 px (3:2). Podobnie jak w Surface Pro 8, urządzenie wyposażono w szybką matrycę o odświeżaniu 120 Hz zgodną z Dolby Vision.

Na obudowie wyprowadzono dwa porty Thunderbolt 4 40 Gb/s i złącze audio. Urządzenie posiada również przestrzeń i ładowarkę do pióra Surface Slim Pen 2, znajdującą się pod klawiaturą.

Nie zapomniano też o mocnej specyfikacji – w środku zainstalowano procesor Intel Core i5-11300H lub Core i7-11370H, 16 lub 32 GB pamięci LPDDR4X RAM oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 Ti lub profesjonalny model RTX A2000. Dostępne konfiguracje przewidują nośnik SSD o pojemności 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB.

Surface Laptop Studio póki co jest dostępny tylko w USA w cenie od 1599 dolarów (w Europie laptop będzie dostępny dopiero w 2022 roku, ale cena jeszcze nie została ujawniona).

Microsoft Surface Go 3 – kolejna ewolucja modelu Surface Go

Surface Go 3 można nazwać ewolucją zwykłego Surface Go 2. Z zewnątrz wygląda on praktycznie tak samo – to przenośny, 10,5-calowy tablet z ekranem Pixel Sense o rozdzielczości 1920 x 1280 px (3:2), do którego można podłączyć klawiaturę i otrzymać kompaktowego laptopa.

Zmiany? Nowa konstrukcja bazuje na wydajniejszych podzespołach - w zależności od konfiguracji zastosowano procesor Intel Pentium Gold 6500Y lub Core i3-10100U. Oprócz tego przewidziano 4 lub 8 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci eMMC lub dysk SSD o pojemności 128 lub 256 GB.

Producent chwali się, że Surface Go 3 jest nawet o 60% wydajniejszy od zwykłego Surface Go 2, a przy tym może dłużej pracować na baterii (podczas typowego użytkowania czas zwiększył się z 10 do 11 godzin).

Surface Go 3 trafi do sprzedaży 5 października (czyli w dniu premiery Windows 11). Zainteresowani już teraz mogą składać zamówienia w przedsprzedaży - ceny zaczynają się od 439 euro (to 20 euro więcej względem najtańszej wersji Surface Go 2).

Co jeszcze mogliśmy zobaczyć na konferencji Microsoftu?

Na konferencji Microsoftu zaprezentowano też odświeżone wersje Surface Pro 7+ (w wersji dla użytkowników konsumenckich) i Surface Pro X (w wariancie z Wi-Fi). Ceny mają zaczynać się odpowiednio od 799 i 899 dolarów.

Producent pochwalił się też szeregiem nowych akcesoriów, w tym: piórkiem Surface Slim Pen 2, myszką Ocean Plastic Mouse, zestawem słuchawkowym Modern USB-C Headset i zestawem Surface Adaptive Kit dla osób niedowidzących, niewidomych i/ lub o ograniczonych zdolnościach motorycznych.

Jeżeli przegapiliście pokaz, poniżej możecie zobaczyć powtórkę:

Źródło: Microsoft, ComputerBase