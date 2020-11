Usuwanie przeszkód na drodze do naprawy urządzeń oraz ujednolicanie standardów – to cele, jakie chce osiągnąć Parlament Europejski. Właśnie została przegłosowana rezolucja w tej sprawie.

Parlament Europejski mówi „nie” sztucznemu postarzaniu produktów i uniemożliwianiu napraw

Nie było w Parlamencie Europejskim jednomyślności, a olbrzymia część europosłów (ponad 200) po prostu wstrzymała się od głosu. Mimo to wynikiem 395 do 94 przegłosowane zostało przyjęcie rezolucji, której efektem ma być bardziej jednolity i bardziej ekologiczny rynek. Wśród najważniejszych punktów deklarowanej strategii znajdują się:

ujednolicenie standardów technologicznych (głównie w kwestii gniazd wejścia/wyjścia),

zwiększenie atrakcyjności naprawy (reperowanie sprzętu ma być bardziej opłacalne niż jego wymiana),

zobowiązanie producentów do długiego okresu zapewniania części zamiennych

oraz ukracanie praktyki tzw. celowego postarzania produktów.

Czego chce europarlament? W sumie tego, co i my

Omówmy sobie pokrótce wszystkie te punkty. Jeśli chodzi o pierwszy, to przede wszystkim powraca temat uniwersalnych ładowarek. Zdania na ten temat są podzielone, ponieważ część środowiska obawia się, że do pewnego stopnia zablokuje to rozwój technologiczny. Z drugiej strony Apple już teraz podchodzi do tematu w taki sposób, że nie dołącza do nowych urządzeń ładowarek, abyśmy korzystali z tych, które już mamy. Właśnie taki cel przyświeca europarlamentarzystom: zmniejszenie elektrośmieci.

Tego samego dotyczą kolejne trzy punkty. I – co pokazują wyniki badania Eurobarometr – w społeczeństwie istnieje duża chęć, by naprawiać sprzęt, ale producenci skutecznie to utrudniają. Aż 77% przepytanych obywateli UE deklaruje taką chęć, a 79% uważa, że umożliwianie tego powinno być prawnie wymuszane na producentach.

Ci ostatni mają być wkrótce zobowiązani to zapewniania długiej żywotności produktów oraz dostarczania części zamiennych i atrakcyjnych pakietów gwarancyjnych przez co najmniej 10 lat od momentu rynkowej premiery urządzenia. Naprawa sprzętu AGD ma być również znacznie prostsza i wymagać standardowych, powszechnie dostępnych narzędzi – tak, by mogli jej dokonać sami użytkownicy albo (nawet bardziej) pracownicy nieautoryzowanych serwisów.

Promowanie kultury zrównoważonych wyborów konsumenckich

Parlament Europejski chce w ten sposób promować kulturę napraw i ponownego użycia, a także zachęcać do podejmowania zrównoważonych wyborów konsumenckich. To oczywiście wymaga sporych zmian – właściwie na każdym etapie: od projektowania sprzętu, przez jego produkcję, po reklamę czy wreszcie gospodarkę odpadami.

Źródło: Parlament Europejski, informacja własna

