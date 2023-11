Microsoft udostępnił .NET 8. Co nowego?

Microsoft udostępnił .NET 8. To nowa wersja platformy programistycznej, w której nie zabrakło kilka cennych nowości. Dzięki nim praca będzie efektywniejsza i bardziej komfortowa.

Microsoft udostępnił .NET 8 – najnowsza wersja przynosi ze sobą przydatne narzędzia programistyczne, oparte na rozwiązaniach chmurowych i wykorzystujących sztuczną inteligencję. Programiści mogą skorzystać między innymi z .NET Aspire, a także z modelami AI bez konieczności pobierania jakichkolwiek dodatkowych składników.

Co jeszcze przynosi ze sobą .NET 8?

Na tym nie koniec, bo nowa wersja to także natywna kompilacja z wyprzedzeniem (AoT) czy też szybsze tworzenie witryn internetowych (dzięki Blazor). Dodatkowo .NET 8 wyraźnie zwiększa wydajność – w testach wykazano aż 20-procentowy wzrost. Jest to zasługa zastosowania nowego generatora kodu optymalizujące aplikacje na podstawie rzeczywistego użycia – to Dynamic Profile-Guided Optimization.

Warto wspomnieć także o .NET MAUI – rozwiązanie to umożliwia uruchamianie jednego projektu w kilku różnych systemach operacyjnych, między innymi Windows, Android i iOS. Łącznie ulepszenia można liczyć w tysiącach.

Premiera .NET 8 za nami. Możesz już pobrać

Platforma .NET liczy sobie już ponad 20 lat i w tym czasie umożliwiła utworzenie niezliczenie wielu aplikacji przeznaczonych na najróżniejsze systemy operacyjne i urządzenia. Najnowszą wersję można już pobrać z oficjalnej strony Microsoftu.

