Python to obecnie najpopularniejszy język programowania na świecie. Jest też wyjątkowo wszechstronny. To sprawia, że specjaliści od niego są pilnie poszukiwani, a za swoją pracę – sowicie wynagradzani.

Python to najpopularniejszy język programowania na świecie

Najnowszy ranking Tiobe pokazuje, że Python jest aktualnie najpopularniejszym językiem programowania na świecie. Ma niewielką przewagę nad C i całkiem sporą nad C++, które zrzuciło z podium Javę (ta nie znalazła się w TOP 3 po raz pierwszy od dwóch dekad).

Jeśli cię to interesuje, to wiedz, że pierwszą dziesiątkę (ale już ze znacznie słabszymi wynikami) uzupełniają: C#, Visual Basic, JavaScript, SQL, Assembly i PHP.



Najpopularniejsze języki programowania w rankingu Tiobe.

Rosnącą popularność Pythona zauważa także zespół No Fluff Jobs – serwisu z ofertami dla programistów i innego rodzaju specjalistów z branży IT. Od trzech lat język ten znajduje się w TOP 3 (obok Javy i .NET). Wzrost jednak widać nie tylko w liczbie ofert, ale też w proponowanych wynagrodzeniach…

Ile zarabia programista Python?

Programowanie w Pythonie naprawdę się opłaca. Z danych No Fluff Jobs wynika, że specjalista od tej technologii zarabiał w 2022 roku nawet 24 000 zł miesięcznie. Ogólnie medianowe widełki prezentowały się następująco:

od 13 do 19 tysięcy złotych brutto na umowę o pracę

od 16,8 do 24 tysięcy złotych netto (+ VAT) na B2B

Podane tu kwoty oznaczają wzrost o 12% w przypadku umowy o pracę i aż o 19% przy B2B. Nic też nie wskazuje na to, by wynagrodzenia miały tu maleć…

Dlaczego Python jest tak popularny?

Największym atutem Pythona jest jego uniwersalność. Z tego języka korzystają nie tylko twórcy rozmaitych aplikacji i gier, ale też specjaliści od big data i data science oraz sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego.

Umożliwiający programowanie obiektowe, strukturalne i funkcyjne Python słynie także z czytelnej i przejrzystej, a przy tym zwięzłej składni. Dzięki temu korzystanie z niego jest po prostu wygodne.

Warto też wspomnieć, że (w przypadku serwisu No Fluff Jobs) najczęściej poszukiwani są po prostu Python Developerzy. Na kolejnych miejscach w rankingu znajdują się natomiast Data Engineerzy, DevOps Engineerzy i Data Scientisci ze znajomością Pythona.

Źródło: Tiobe, No Fluff Jobs