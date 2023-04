Microsoft przepisuje kod kluczowych elementów systemu Windows. Postawił w tym celu na język Rust, charakteryzujący się wysoką wydajnością, a także (choć właściwie należałoby powiedzieć, że przede wszystkim) oszczędnością i bezpieczeństwem pamięci.

Rust zastąpi C/C++. Windows ma nowy język programowania

Kod systemów z rodziny Windows (w tym Windows 11) napisany jest w językach C, C++, C# i w asemblerze. Rust ma nad nimi tę przewagę, że potrafi eliminować ewentualne błędy związane z bezpieczeństwem pamięci już na etapie kompilacji. W dodatku umożliwia zaoszczędzenie pamięci, a jego wykorzystanie wiąże się także ze wzrostem wydajności, szacowanym w różnych przypadkach na 5-15 proc.

Microsoft jest przekonany o potencjale języka Rust, który uważany jest za jednego z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia w przyszłości języków C/C++. To dlatego na nim właśnie zamierza opierać kolejne funkcje systemu Windows. Równocześnie już w 2020 roku rozpoczęto przepisywanie kodu podstawowych elementów systemu i aktualnie można mówić już o setkach tysięcy linijek kodu w tym języku. David „dwizzle” Wetson, dyrektor ds. bezpieczeństwa systemu Windows, wyraził ponadto przekonanie, że Windows będzie uruchamiał się z Rustem w jądrze w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy.

Element po elemencie. Kod Windows w języku Rust

Jako pierwszy przepisany został DirectWrite API, a obecnie „na warsztacie” znajduje się główny interfejs graficzny (Wind32 GDI). Równocześnie jednak Microsoft podkreśla, że w najbliższym czasie większa część systemu nie zostanie jednak przeniesiona na Rust. Byłoby to nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę to, jak wiele milionów wierszy tworzy system Windows.

Rust, opracowany przez Graydona Hoare’a i upubliczniony w 2010 roku, przykuł także uwagę innych firm i organizacji. Google, Facebook i Amazon to niektórzy z wykorzystujących ten język w swoich rozwiązaniach. Także jądro Linux coraz bardziej otwiera się na Rusta. Warto tu podkreślić, że dwa lata temu Microsoft (wraz z firmami Google, Huawei, AWS i Mozilla) powołał do życia Fundację Rust.

Źródło: The Register, TechSpot