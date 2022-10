Technologia DirectStorage 1.1 zapowiada się wprost rewelacyjnie. Możemy oczekiwać szybszego uruchamiania gier, a do tego też lepszej wydajności na nowszym sprzęcie.

Technologia DirectStorage to chyba jedna z największych rewolucji w branży gier. Interfejs pozwala wyeliminować problem wąskiego gardła w komunikacji między pamięcią masową a kartą graficzną, co przekłada się na szybsze ładowanie gier (szczególnie ma to być widoczne w przypadku konfiguracji z wydajnymi dyskami SSD NVMe).

Microsoft nie zamierza jednak na tym poprzestawać i zapowiedział nową wersję DirectStorage – DirectStorage 1.1. Programiści kończą rozwój ulepszonego interfejsu i ujawnili pierwsze szczegóły dotyczące projektu (tutaj pełny wpis na blogu).

DirectStorage przyspieszy ładowanie gier i odciąży procesor

DirectStorage 1.0 usprawniał proces przesyłania danych gry z dysku do układu graficznego. Nowa wersja DirectStorage wprowadza inną ważną zmianę – przenosi dekompresję tych danych z procesora na dużo wydajniejszy układ graficzny.

Efekt ma być taki, że gry korzystające z DirectStorage 1.1 będą ładowały się jeszcze szybciej. Programiści przygotowali demo technologiczne, które obrazuje to w praktyce.



Czas potrzebny do załadowania danych skrócił się z 2,36 sekundy do 0,8 sekundy

Dzięki wykorzystaniu DirectStorage 1.1, dane potrzebne do animacji załadowały się prawie 3-krotnie szybciej (!). Co więcej, poziom wykorzystania procesora zmniejszył się tutaj ze 100% do 15%. Oczywiście mówimy o dobrze zoptymalizowanym scenariuszu, ale zapowiedzi wyglądają bardzo obiecująco.

Kiedy gracze będą mogli skorzystać z DirectStorage 1.1?

DirectStorage do działania wymaga karty graficznej obsługującej Shader Model 6.0, ale programiści zalecają tutaj układy kompatybilne z DirectX 12 Ultimate (od serii GeForce RTX 3000, Radeon RX 6000, Intel Arc A). Przyda się też szybki dysk SSD NVMe, który znacząco przyspieszy szybkość ładowania gier. Technologia może działać na systemach Windows 10 i Windows 11, ale niektóre funkcje będą dostępne tylko na Windows 11.

Wiemy, że pakiet programistyczny DirectStorage SDK zostanie udostępniony programistom do końca tego roku. Teraz tylko musimy cierpliwie czekać, aż deweloperzy zaczną go stosować w swoich tytułach… co pewnie wydarzy się dopiero w kolejnym roku (jednym z pierwszych tytułów wykorzystujących potencjał technologii będzie Forspoken).

Źródło: Microsoft