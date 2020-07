ExoMecha to jedna z zupełnie nowych gier, jakie zobaczyliśmy podczas Xbox Games Showcase. Do premiery dość daleko, ale twórcom udało się przebić pierwszą barierę anonimowości.

ExoMecha, czyli strzelanka z futurystycznymi pojazdami, a nawet mechami

Anonimowości pasującej zarówno do gry, jak i do samych twórców. Nad ExoMecha pracuje studio TwistedRed, które zostało założone w 2019 roku. Wedle pierwszych deklaracji miało skupić się na grach AAA w modelu free to play i ExoMecha się w to wpisuje.

To strzelanka przedstawiająca zmagania z pierwszoosobowej perspektywy. Akcja ma rozgrywać się na nietkniętej planecie, jak opisują to twórcy, krainie gigantycznych bossów i mechów. Jednocześnie gra ma wyróżniać się dopracowaną oprawą graficzną, unikalnymi gadżetami i futurystycznymi pojazdami. Zmagania urozmaicać będzie potężny smok kontrolowany przez AI, który będzie wrogiem wszystkich dookoła.

W ExoMecha mają pojawić się trzy tryby gry. Pierwszy skupi się na bitwach drużynowych na dużą skalę, drugi będzie wariacją twórców na temat battle royale, a ostatni trybem opartym na celach i rozgrywanym na mniejszą skalę. Więcej informacji ma pojawić się w późniejszym czasie.

ExoMecha ma już datę premiery, przynajmniej tę wstępną

Chociaż przed twórcami jeszcze sporo pracy, już teraz deklarują, że ExoMecha trafi w ręce graczy w trzecim lub czwartym kwartale przyszłego roku.

Zabawa będzie możliwa na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X. Na ostatniej z wymienionych można będzie skorzystać z trybu 120 fps.

Źródło: Xbox

