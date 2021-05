Microsoft nie przestaje sugerować, że Windows 10 potrzebuje wizualnych korekt. Ponownie je nawet wprowadza, ale na rewolucję się nie nastawiajcie.

Czcionka Segoe UI Variable w Windows 10

Pod koniec zeszłego miesiąca pisaliśmy, iż Microsoft zdecydował się zmienić domyślny font w MS Office. Okazuje się, że producent ma podobne plany również co do innego swojego produktu, z którego korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Mowa o systemie Windows 10, który pożegna się z Segoe UI, chociaż dla niektórych będzie to stwierdzenie nieco zbyt dosadne.

Nową domyślną czcionką w Windows 10 zostanie w najbliższym czasie Segoe UI Variable. I nazwa nie jest przypadkowa, mocno bazuje ona na pierwowzorze, dla niektórych zmiany mogą być wręcz niezauważalne. Jak argumentuje je sam producent? Wedle niego Segoe UI Variable zdecydowanie lepiej pasuje do obecnych czasów i będzie lepiej wypadać na ekranach różnych rozmiarów (dzięki poprawionemu skalowaniu).

„Interfejs użytkownika Segoe został pierwotnie zaprojektowany do pracy przy 9pt, co czyni go świetną czcionką dla tego rozmiaru, ale też ogranicza ekspresję przy dużych rozmiarach i jest mało czytelny przy mniejszych rozmiarach. Segoe UI Variable rozwiązuje ten problem, bo używając nowej wersji, która wykorzystuje technologię Variable Font, można dynamicznie korygować i oferować doskonałą czytelność przy bardzo małych rozmiarach i przy bardzo dużych rozmiarach.”

Kiedy do Windows 10 zawita nowa domyślna czcionka?

Póki co zmiany mogą dostrzec u siebie osoby należące do programu Windows Insider. Podobnie jak w innych przypadkach, reszta użytkowników zauważy je po aktualizacji systemu, która będzie wdrażana stopniowo w najbliższym czasie. Dokładniej nie zostało to jednak ujęte.

Możliwe nawet, że trzeba będzie poczekać do jesiennej aktualizacji 21H2. Wtedy też system powinien otrzymać nowe ikony i kilka innych wizualnych nowości, które Microsoft ostatnio mocno akcentuje. Czy potrzebnie? Tu już zapewne każdy będzie miał swoje zdanie.

Źródło: blogs.windows

