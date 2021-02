Każdego roku Windows 10 otrzymuje nie tylko drobne, ale też większe aktualizacje. Kolejna z takowych określana jest roboczo jako Sun Valley i chociaż do premiery jeszcze sporo czasu, pojawiają się już doniesienia związane z elementami, jakie przyniesie. Wiele źródeł sugeruje, że będzie ona zauważalnym „wizualnym odmłodzeniem systemu Windows”.

Wedle informacji opublikowanych przez redakcję windowslatest, zmiany obejmą między innymi menu Start. W nowej wersji systemu ma ono cechować się zaokrąglonymi narożnikami, a przede wszystkim „lewitować” / „pływać” nad paskiem zadań. Czy to zmiany na lepsze? Wedle producenta zapewne tak, każdy z użytkowników może mieć własne zdanie.

Na udostępnionej przez wspomniany serwis grafice (własnego autorstwa) da się zauważyć, że ten sam zabieg w postaci zaokrąglonych narożników ma być zastosowany również w przypadku pola wyszukiwania. I być może domyślacie się, że na tym nie koniec. Ma być to bowiem kierunek dla całego interfejsu Windows 10. Jak Wam się podoba?

Here's an early look at the rounded/floating Jump List UI design that MS is working on for Sun Valley pic.twitter.com/zvno0dPkYy