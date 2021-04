14 lat temu Times New Roman został zastąpiony przez Calibri na pozycji domyślnego fontu w pakiecie Microsoft Office. Amerykański gigant doszedł do wniosku, że czas na kolejną zmianę.

W ciągu ostatnich 14 lat sporo się zmieniło i nie potrzebujemy już aż tak zwartego fontu jak Calibri. Dlatego też Microsoft szuka dla niego następcy, chcąc równocześnie zachować jego najważniejsze cechy, a więc prostotę, czytelność i uniwersalność. W końcu domyślny font powinien być taki, by nie trzeba było poświęcać mu zbyt wiele uwagi i by w większości przypadków był po prostu optymalną opcją.

Nowy domyślny font w MS Office – oto kandydaci

W ten sposób Microsoft wytypował pięć fontów, które według niego najlepiej sprawdzą się w roli domyślnego kroju w programach Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel czy Microsoft PowerPoint. To Skeena, Tenorite, Grandview, Seaford i Bierstadt. W każdym przypadku mówimy o foncie bezszeryfowym, a więc pod tym względem nic się nie zmieni.

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4 — Microsoft (@Microsoft) April 28, 2021

Skeena najbardziej przypomina Calibri – to niewiele mniej zwarty font, ale nieco bardziej krągły. Skoro już przy krągłościach jesteśmy, to warto zwrócić uwagę na Tenorite z zupełnie okrągłymi literami i szerokością zwiększającą czytelność. Następny w kolejce Grandview ma zdecydowanie najbardziej techniczny wizerunek, przez co wydaje się najmniej praktyczny. Wiele osób mogłoby też mieć problemy z przekonaniem się do Seaford – przede wszystkim ze względu na bardzo charakterystyczne „k” i optycznie nierówną wysokość znaków. Wreszcie mamy też Bierstadt – ten font wydaje się najbardziej uniwersalny. On i Grandview ma też coś, co zdecydowanie przemawia na ich korzyść – to małe „l” (jak lis) zupełnie inne niż duże „I” (jak Irena).

Small update because some asked for the numbers: pic.twitter.com/2pgCjNdt3Q — Kay Sauter (@KaySauter) April 28, 2021

Calibri ustąpi miejsca, ale nie zniknie

Calibri wkrótce przestanie być domyślnym fontem, ale oczywiście nadal bez problemu z niego skorzystamy, wybierając go z listy rozwijanej. Znajdziemy też na niej naturalnie wszystkie te kroje, które Microsoft wytypował w roli kandydatów na font domyślny, a które nie dostąpią jednak tego zaszczytu.

Źródło: Microsoft, Geek Wire, Tech Crunch

Czytaj dalej o pakiecie MS Office: