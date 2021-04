Microsoft chce zaoszczędzić trochę czasu użytkownikom systemu Windows 10. Już z poziomu paska zadań będzie prezentował nam najważniejsze, spersonalizowane wiadomości.

Prognoza pogody i wiadomości na pasku zadań Windows 10

Dla interesujących się kierunkiem rozwoju Windows 10 nie są to zaskakujące zapowiedzi. O testach omawianego rozwiązania wspominano już na początku tego roku. Wygląda na to, że przebiegły dość szybko i owocnie, ponieważ teraz mamy do czynienia z oficjalnym komunikatem producenta, krótką prezentacją oraz obietnicą wdrożenia funkcji nazwanej News and interests w najbliższej przyszłości.

Czego się spodziewać? W zasadzie już sama nazwa mówi wiele. Na pasku zadań pojawi się dodatkowy box z prognozą pogody, o co podobno wielu użytkowników systemu prosiło. Da się rozwinąć go jednym kliknięciem, uzyskując w ten sposób więcej szczegółów. Już nie tylko na temat prognozy pogody, jednocześnie można będzie zapoznać się z najważniejszymi, bieżącymi informacjami ze świata. A w zasadzie z tytułami i grafikami, po kliknięciu otworzy się okno domyślnej przeglądarki internetowej z pełną treścią newsa czy artykułu. Alternatywnie można będzie oznaczyć i zapisać coś jako materiał do przeczytania na później albo udostępnić znajomym.

O jakich informacjach tu mowa? Mogą być to newsy o sporcie, nowych technologiach, grach, filmach i serialach, ruchu drogowym czy aktualne notowania giełdowe. Dla każdego istotne będą inne informacje, w związku z tym przewidziano opcję dostosowania treści do zainteresowań.

Kiedy zadebiutuje funkcja News and interests?

Testy zostały już zakończone, pozostaje czekać na szerszą dostępność nowego rozwiązania. Wedle obietnic producenta jego wdrażanie rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zdecydowano, że będzie to stopniowy proces, ale i to nie powinno nikogo dziwić.

Jeśli wszystko pójdzie zgonie z planami to o szerokiej dostępności będziemy mówić po kilku miesiącach. Jak widać, Microsoft nie zamierza czekać z tym do jesiennej aktualizacji 21H2.

Co sądzicie o News and interests? Przyda Wam się?

Źródło: Windows

Warto zobaczyć również: