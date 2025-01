Powiedzieć, że plany Microsoftu na najbliższy rok są ambitne, to jak nic nie powiedzieć. Budżet korporacji na rozwój centrów danych obsługujących AI w 2025 roku to niewyobrażalne… 80 miliardów dolarów. Tej rewolucji nie zatrzymacie.

80 miliardów dolarów na rozwój AI Microsoftu w 2025 roku

Microsoft to niekwestionowany lider branży AI i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. W roku 2025 priorytety korporacji zostały jasno zdefiniowane i zabezpieczone imponującym budżetem… 80 mld dolarów. O ambitnych planach giganta poinformował jego wiceprezes, Brad Smith:

W roku fiskalnym 2025 Microsoft jest na dobrej drodze, aby zainwestować około 80 miliardów dolarów w budowę centrów danych obsługujących AI, w celu trenowania modeli AI oraz wdrażania aplikacji opartych na AI i chmurze na całym świecie. Ponad połowa tej całkowitej inwestycji zostanie zrealizowana w Stanach Zjednoczonych, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w tym kraju i zaufanie do amerykańskiej gospodarki.

Wizja rozwoju AI według Microsoftu – to jest wyścig

Rosnące inwestycje w branżę AI Microsoftu są podyktowane przekonaniem o wyższości przewag, jakie kreuje to rozwiązanie nad kosztami, jakie się z nim wiążą. Choć więc AI zastąpi niektóre miejsca pracy, w oczach decydentów giganta obniży też bariery wejścia do wielu zawodów, zastąpi rutynowe zadania oraz stworzy fundamenty dla ludzkiej kreatywności, opartej na narzędziach AI.

Sztuczna inteligencja ma być narzędziem sprzyjającym zakładaniu nowych firm i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększającym produktywność w każdym sektorze gospodarki. Jej rolą ma być również wyrównywanie szans – zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i społecznym.

Microsoft dostrzega nadto zagrożenia ze strony konkurencji międzynarodowej, zwłaszcza tej chińskiej, w związku z czym – poza ukierunkowaniem na rynek wewnętrzny – kładzie też nacisk na eksport AI:

[...] wyścig między USA a Chinami o wpływy międzynarodowe prawdopodobnie wygra najszybszy, pierwszy gracz. Stąd Stany Zjednoczone potrzebują mądrej strategii międzynarodowej, aby szybko wspierać amerykańską AI na całym świecie

– czytamy dalej w oświadczeniu.

Źródło: Microsoft