Samochody elektryczne na drogach chyba nie dziwią już nikogo. Stają się coraz popularniejsze, a Tesla to pierwszy producent na świecie, który wyprodukował już okrągły milion takich pojazdów!

Milionowy samochód Tesli to czerwony Model Y

Samochód marki Tesla numer 1 000 000 to czerwony egzemplarz Modelu Y – tańszego i mniejszego (od X-a) SUV-a, w którego wnętrzu znajduje się niewiele poza kierownicą, 15-calowym panelem informacyjno-rozrywkowym i miejscami dla pięciu osób. Maszyna osiąga „setkę” w mniej niż 6 sekund, a w ogóle rozpędza się do około 200 km/h. Na jednym ładowaniu powinna bez większych problemów przejechać 400 kilometrów.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Firma Elona Muska innych samochodów niż elektryczne nie tworzy, więc jest to zarazem milionowe auto Tesli w ogóle. To niezły wynik, biorąc pod uwagę, że powstała niespełna 17 lat temu, a produkcja pierwszego modelu – a więc Roadstera – ruszyła dopiero w 2008 roku.

Aktualnie w fabrykach powstają egzemplarze czterech pojazdów: to Model S, Model 3, Model X i właśnie Model Y. Wkrótce powinna również wystartować produkcja nowego Roadstera oraz intrygującego Cybertrucka.

...I zrobiła to jako pierwsza, i zrobiła to w zaledwie (jak na start-up) 12 lat. Co więcej, jeśli uda się zrealizować założone plany, to drugi milion samochodów elektrycznych z logo Tesli zostanie wyprodukowany dużo szybciej. Firma stawia kolejne gigafabryki – między innymi w Chinach oraz w Niemczech, dzięki czemu kolejne auta schodzą z linii w lepszym tempie niż wcześniej.

Oczywiście Amerykanom wciąż jest daleko do takich gigantów jak Volkswagen czy Toyota, którzy produkują ponad 10 milionów samochodów rocznie. Inne firmy wciąż jednak stawiają głównie na pojazdy z silnikami spalinowymi, a jedną z przeszkód jest niedostatek akumulatorów.

