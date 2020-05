Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do samorządów informację o zmianach wprowadzonych w systemie ePUAP. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wiadomość została nadana ze skrzynki Poczty Polskiej.

Coraz więcej osób ma już założony Profil Zaufany, dzięki któremu można załatwić przez internet sporo spraw urzędowych. Często korzystamy również z ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Platforma ta umożliwia przesyłanie wrażliwych danych z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności.

Kierownicy podmiotów publicznych systematycznie otrzymują informacje o nowej wersji platformy ePUAP, które wysyła Ministerstwo Cyfryzacji. Zatem jak duże musiało być zdziwienie odbiorców, kiedy zobaczyli, że korespondencja z Ministerstwa Cyfryzacji została wysłana przez... skrzynkę Poczty Polskiej?

Poczta Polska i kontrowersje

Jak poinformował Niebezpiecznik, Ministerstwo Cyfryzacji zaliczyło sporą wpadkę. Informację o wdrożeniu nowego modułu w systemie ePUAP wysłało przez skrzynkę nadawczą Poczty Polskiej. Tę dedykowaną tegorocznym wyborom prezydenckim.

Sytuacja z wyborami jest w tym roku wysoce kontrowersyjna, zwłaszcza odkąd Poczta Polska chciała uzyskać dane obywateli od samorządów. Zdarzenie, które miało miejsce w ePUAP dolewa tylko oliwy do ognia. Pojawiły się opinie o podważeniu zaufania do systemu i liczne pytania o to, kto naprawdę jest nadawcą komunikatu.



Wiadomość od Ministerstwa Cyfryzacji czy od Poczty Polskiej? Źródło: Niebezpiecznik

Ministerstwo Cyfryzacji zamiata sprawę pod dywan

Wiadomość na pewno została nadana przez Ministerstwo Cyfryzacji, ponieważ wysłano kolejne pismo, tym razem z odpowiedniej skrzynki.



Informacja o pomyłce oraz prośba o uznanie sytuacji za niebyłą. Źródło: Niebezpiecznik

Wychodzi na to, że całe zamieszanie jest wynikiem zwyczajnej pomyłki. Pozostaje jednak pytanie, czy tego rodzaju błędy nie wpływają znacząco na spadek zaufania do samego Ministerstwa Cyfryzacji? Tym bardziej, kiedy z treści pisma jasno wynika, że chce uznać tę kuriozalną sytuację za niebyłą.

