Mio zaprasza do skorzystania z kolejnej edycji akcji Cashback. Dzięki niej można zaoszczędzić do 250 złotych, a wybór produktów dostępnych w niższych cenach jest naprawdę spory.

Kamery samochodowe (i nie tylko) Mio w promocji

Dla wielu kierowców dobry wideorejestrator to obowiązkowy element wyposażenia samochodu. Mio już od lat na jesieni organizuje akcję Cashback i nie zabrakło jej również w tym roku. Co konkretnie oznacza to dla kupujących? Przeceniono łącznie 21 produktów, a maksymalny rabat, a w zasadzie suma do odzyskania po zakupie, to 250 złotych. Można liczyć na najlepsze i najpopularniejsze wideorejestratory, ale również na nawigację rowerową do jazdy miejskiej oraz turystyki rowerowej czy nawigację 2 w 1.

„Rok 2020 przyniósł wiele zmian w naszym życiu w tym zmianę sposobu poruszania się. Ze względów bezpieczeństwa coraz rzadziej wybieramy transport publiczny a przesiadamy się na własne samochody, motocykle i rowery. Dlatego marka Mio w tegorocznej edycji akcji Cashback przygotowała specjalną ofertę aż na 21 produktów, które są dedykowane niemal każdemu środkowi transportu indywidualnemu. W tegorocznej ofercie oprócz kamer samochodowych, promocją zostały objęte nawigacje rowerowe, wideorejestrator na motocykl, czy nawigacje 2 w 1 oferowane kierowcom pojazdów ponadwymiarowych. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia będą świetnym towarzyszem w podróżach.” - Łukasz Tetkowski, CEE & DACH Country Marketing Manager Mitac Europe

Jak skorzystać z promocji Cashback?

Widzicie coś interesującego i chcielibyście skorzystać z przygotowanej oferty? Nie będzie to szczególnie skomplikowane. Wystarczy wejść na stronę dedykowaną promocji, wydrukować i wypełnić znajdujący się tam formularz. Później dołączyć paragon lub fakturę VAT wraz z numerem seryjnym produktu i cały komplet wysłać pod wskazany adres.

Zwrot gotówki nastąpi w terminie maksymalnie 30 dni od momentu gdy producent otrzyma komplet dokumentów. Promocja trwa do 31 grudnia. Można zgłaszać do nie urządzenia zakupione na terenie Polski od polskiego dystrybutora.

Źródło: Mio

